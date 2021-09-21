CHP'li İBB'den büyük skandal! Türkiye'yi zor duruma sokmak için çalınan kitabeyi satın aldı
Türkiye çalınan değerleri için uluslararası alanlarda hukuki mücadelesine devam ederken, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi büyük bir skandala imza attı. İBB, Türkiye'den çalınan Bozgoca Camii'ne ait olduğu belirtilen kayıp kitabeyi satın aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi Şile'deki Bozgoca Camii'ne ait olduğu belirtilen kayıp kitabeyi Hollanda'da düzenlenen müzayededen satın aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tarihi kitabenin yurt dışındaki müzayeden satın alındığını açıklayıp, "İBB olarak İstanbul Şile Bozgoca Camii'nin yurt dışına çıkarılmış kayıp kitabesi satışa çıkarıldığı müzayededen satın alarak İstanbul'a kazandırdığımızı kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Tarihi kitabeyi açacağımız İstanbul Kent Müzesi'de sergileyeceğiz" dedi.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat tarafından yurtdışına çıkartıldığı belirtilen kitabenin ise çalınarak ülke dışına çıkartıldığı öğrenilirken İBB yönetiminin çalınan devlet hazinesine para ödeyerek alması tepki çekti.
İBB yönetiminin ayrıca satın alma işlemi öncesinde devlet kurumlarına danışmadığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na da bilgi vermediği öğrenildi. Kitabenin hukuki yollar ile ülkeye getirilmesi için mücadele eden ve gerekli yazışmaları yapan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarını da sekteye uğrattı.
"ÜLKEMİZİN HAK VE İDDİALARINA BÜYÜK ZARAR VERMEKTEDİR"
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun "Ülkemizde kültür varlıkları, devlet malı niteliğindedir. Yasa dışı yollarla yurtdışına çıkarılan eserlerin uluslararası piyasadan satın alınması, ülkemizin hak ve iddialarına büyük zarar vermektedir" ifadelerine yer vererek şu açıklamayı paylaştı:
Şile Bozgoca Camii'nden çalınan kitabenin satışının durdurulması için Bakanlığımız girişimleriyle Hollanda Büyükelçiliğimizce 16 Eylül'de verilen nota kapsamında eserin çalıntı olduğu ilan edilerek, satışının durdurulması ve eserin iadesi talep edilmiştir.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun
Ülkemizden çalınan eserin İBB tarafından satın alınması, eserlerimizin iadesine yönelik siyaset üstü politikamız ve duruşumuz açısından uygun değildir.
Biz, bize ait eserleri satın almadan hukuki yollarla getirme uğraşındayız. Ülkemizin kültürel mirası için birçok alanda Bakanlığımız ile ortak işleri bulunan İBB'nin bu girişimde bulunurken Bakanlığımızla irtibat kurmaması, üzüntüyle karşılanmıştır.
"HEPSİ MAALESEF PR İÇİN"
Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi ve "Belki de dünyada en çok kültürel varlığı kaçırılmış olan Türkiye'nin kültür diplomasisine zarar vermek, devletin elini zayıflatmak… Hepsi maalesef PR için... Devlet bilmiyor mu satın almayı? Gücü mü yok? Hakkı olanı geri almak için uğraşıyor. Şımarık çocuk gibi davranma İBB" ifadelerini kullandı.
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