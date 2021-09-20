FETÖ firarisi eski hemşire kayıt dışı koronavirüs aşısı yaptırmak isterken yakalandı

FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü'nün kripto haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı olan ve devam eden soruşturma kapsamında hakkında 3 yıldır aranma kaydı bulunduğu belirlenen eski hemşire Z.Y.'nin Aile Sağlığı Merkezi çalışanı İ.Ş.'ye yakalanmasını önlemek amacıyla kayıt dışı koronavirüs aşısı yaptıracağı yönünde polis bilgi edindi.

15 Eylül'de harekete geçen ekipler, 2 şüpheliyi takibe aldı. Z.Y., hemşire İ.Ş.'ye Aile Sağlık Merkezi'nde, Sağlık Bakanlığı'na ait "Aşıla Sistemi" içerisine kayıt yapılmadan aşı yaptırmak istediği sırada, 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda hemşire İ.Ş.'nin ağustos ayında Z.Y.'ye usulsüz olarak koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptığı belirlendi. Şüphelilerden Z.Y. hakkında "Suça Azmettirmek" suçundan , İ.Ş. hakkında da "Suçluyu Kayırma" suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında hakkındaki işlemlerinin ardından şüpheli Z.Y.'nin adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.