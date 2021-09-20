Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 20 Eylül Pazartesi vaka tablosu
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren günlük Kovid-19 tablosunu paylaştı.
Sağlık Bakanlığı günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren günlük Kovid-19 tablosunu paylaştı.
Sosyal medyadan kritik bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "GÜNLÜK COVİD-19 TABLOMUZ DEĞİŞTİ. Bugünden itibaren, il bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik." cümlelerine yer verdi.
Detaylar geliyor...
19 EYLÜL VAKA TABLOSU
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