Öğrencisinin kalçasına tokat attığını anlatan Celal Şengör’den pişkin savunma! İTÜ’de protesto: Akademide tacize yer yok

"CİNSEL TACİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Prof. Dr. Celal Şengör, skandal açıklamaları sonrası ilk kez açıklama yaptı.

Prof. Dr. Celal Şengör tepki çeken video sonrası ilk açıklamayı bir TV programında yaptı. Programda Şengör'ün ifadelerine yer verildi. İşte o açıklama:

"Celal Hoca diyor ki; Ben asla, bunun bir cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum. Asla bunda bir anormallik görmüyorum. Bana gösterilen tepkilerin birçoğunu da abartılı buluyorum"

NE OLMUŞTU?

Online bir yayına katılan Şengör geçmiş dönemlerde Saniye isimli bir öğrencisi ile arasında yaşanan bir olayda öğrencisine sinirlendiğini belirten Celal Şengör, kızgın bir halde öğrencisinin eteğini kaldırarak tokat attığını açıkladı.