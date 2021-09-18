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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan Celal Şengör'e tepki: Bu zihniyetle mücadeleye devam edeceğiz

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 18.09.2021
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık’tan Celal Şengör’e tepki: Bu zihniyetle mücadeleye devam edeceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün açıklamalarına tepki gösterdi: Yanık, "Kadına yönelik şiddet ve tacizin tek çeşidi yok. Bu zihniyetle mücadeleye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

SON DAKİKA HABERİ: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kadına yönelik şiddet ve tacizin tek çeşidi yok. Bu zihniyetle mücadeleye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"BU ZİHNİYETLE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Yanık, Twitter hesabından, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün bir öğrencisiyle anısını anlatırken kullandığı ifadelere ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yanık, paylaşımında şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddet ve tacizin tek çeşidi yok. Failin olayı gülerek anlatması da tacizin ağırlığını hafifletmiyor. Unvanların arkasına saklanarak meşruiyet sağlama arayışı ise yakışıksız. Öğrenci üzerindeki tahakkümü de ayrıca konuşuruz. Bu zihniyetle mücadeleye devam edeceğiz."

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