Öğrencisinin kalçasına tokat attığını söyleyen Prof.Dr. Celal Şengör hakkında soruşturma başlatıldı! İstanbul Teknik Üniversitesi'nden resmi açıklama
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Celal Şengör'ün katıldığı bir yayında kendisini kızdıran öğrencisinin eteğini kaldırıp tokat atmasını söylemesinin ardından İTÜ tarafından yapılan açıklamada Şengör hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada "Olayın cezai yönü savcılıkların incelemesinde olup hukukun üstünlüğüne olan inancımız tamdır" ifadeleri kullanıldı.
Online bir yayına katılan Şengör geçmiş dönemlerde Saniye isimli bir öğrencisi ile arasında yaşanan bir olayda öğrencisine sinirlendiğini belirten Celal Şengör, kızgın bir halde öğrencisinin eteğini kaldırarak tokat attığını açıkladı.
"ETEĞİNİ KALDIRIP KALÇASINA TOKAT ATTIM"
Bir olayın ardından öğrencisine çok kızdığını aktaran Şengör, bu öğrencisinin kız olduğunu vurguladı. Kızdığı için öğrencisinin eteğini kaldırdığını ve kalçasına tokat attığını ifade eden Şengör, eyleminin ardından kız öğrencisinin şarşırdığını söyledi. Şengör, "Bu dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor" ifadelerini kullandı.
"BABAN BUNU YAPTI MI?"
Şengör daha sonra ise kıza "Bana bak. Baban bunu yaptı mı?" sorusunu yöneltti. Öğrencisinden "Babam bile bana böyle bir şey yapmadı" cevabını aldığını aktaran Şengör daha sonra, "Hah eksik kalmış. Şimdi tamamlandı" dediğini belirtti.
İTÜ: İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada "Geçtiğimiz günlerde, üniversitemiz öğretim üyelerinden birinin çevrimiçi ortamda sarf ettiği sözlerle ilgili idari soruşturma başlatılmış olup süreç devam etmektedir.
İstanbul Teknik Üniversitesi, fiziksel, sözlü ve diğer şekillerde tacizin, küçük düşürücü davranışların her çeşidine karşı olup, bu tür eylemleri gerçekleştiren kişilere en küçük bir tolerans gösterilmeyecektir. İTÜ'nün yüzyıllara yayılan köklü birikiminin ve vizyonunun getirdikleri, böyle konularda gereken sorumluluğu almayı ve en net biçimde tavır göstermeyi gerektirmektedir.
Taraflardan birinin mağdur olması ve korunması gereken özel hayatı nedeniyle idari soruşturma sonuçlanıncaya kadar kamuoyunu sabırlı olmaya davet ediyoruz. Olayın cezai yönü savcılıkların incelemesinde olup hukukun üstünlüğüne olan inancımız tamdır." ifadeleri kullanıldı.
"BU ZİHNİYETLE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Derya Yanık, ''Kadına yönelik şiddet ve tacizin tek çeşidi yok.Failin olayı gülerek anlatması da tacizin ağırlığını hafifletmiyor. Ünvanların arkasına saklanarak meşruiyet sağlama arayışı ise yakışıksız. Öğrenci üzerindeki tahakkümü de ayrıca konuşuruz. Bu zihniyetle mücadeleye devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.
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