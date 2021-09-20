Coşkun Başbuğ’dan çarpıcı açıklama: Terörle mücadelede final noktasına gelindi! PKK’nın sözde lider kadrosunda büyük panik

"HAZIRLANIN GELİYORUZ" MESAJI

Coşkun Başbuğ, Kuzey Irak bölgesinde yapılan operasyonlara değinerek, "Bölgede sınır ötesi operasyonlar inanılmaz derecede arttı ve genişledi. Yavaş yavaş Sincar ve Kandil'in kapısı çalınmaya başlandı. Özellikle son Asos'a yapılan operasyon daha sonra Sincar'a yapılan ve sözde bölge sorumlusunun etkisiz hale getirildiği nokta operasyon oradaki unsurlara ve destek veren ülkelere 'hazırlanın geliyoruz' mesajı idi" dedi.

İran ve Amerika'nın da bu mesajdan ders çıkartması gerektiğinin altını çizen Başbuğ, "Haşdi-Şabi üzerinden İran'ın, YPG/PKK üzerinden Amerika'nın açıktan desteği var. Bu örgütler konuşuyor ama konuşturana bakmak lazım. Türkiye'nin işi kukla ile değil kuklacı ile. İran, Haşdi-Şabi üzerinden, "Sincar'a aman bir operasyon yapma yaparsan ben buraya Haşdi-Şabi'yi indirip, YPG/PKK ile omuz omuza verip sana karşı savaşırım" demeye getiriyor. Aynı denklemi Amerika da kuruyor. Buna rağmen, Türkiye büyük bir kararlılıkla Asos ve Sincar'a yönelik operasyonlar yaptı. Bunları da çok kibarca yapıp, önemli bir mesaj verdi. 'Size son bir şans tanıyorum. Bölgedeki bütün o pisliklerinizin haberdarıyım. Oraya yönelik de gerekeni yapacağım. Eğer aklınız var ise; Bir an önce toparlanın ve bölgeyi terk edin. Ayak altından çekilin' mesajı idi bu. Bu Amerika ve İran tarafından duyulur, görülür, karşılık verilir mi ona yönelik şüphelerim var. İkisi de devlet aklını yitirmiş durumda." dedi.

"TÜRKİYE BİR ANDA DARMADAĞIN EDER"

Bölgede kurulan tiyatronun, bölge halkı tarafından yutulmasının beklendiğini, Ancak; sürecin hem Türkiye hem de yerel halk tarafından çok iyi bilindiğini kaydeden Başbuğ, "O bölgeye operasyonu hayati önem olarak görüyoruz. Bana göre kışa girene kadar... Çünkü ülke içindeki ince temizlik bitmek üzere. O bittiği takdirde, o kuvveti de Irak'a kaydırırsanız bizim Sincar'a, Gara'ya, Kandil'e yapacağımız operasyonlar çocuk oyuncağı haline gelir. Dolayısıyla, Türkiye yürüteceği harekatta terör yataklarını bir anda darmadağın eder." şeklinde konuştu.