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Celal Şengör öğrencisi ile yaşadığı olayı anlattı: Eteğini kaldırıp tokat attım

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.09.2021
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Celal Şengör öğrencisi ile yaşadığı olayı anlattı: Eteğini kaldırıp tokat attım

Yaptığı birçok açıklama ile sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Celal Şengör, yaptığı bir yayında öğrencisi ile yaşadığı anısını anlattı. Şengör, bir kız öğrencisine kızdığı için eteğini kaldırıp kalçasına tokat attığını itiraf etti. Şengör'ün infial yaratan açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar yaptıkları birçok paylaşım ile Şengör'e tepkilerini dile getirdi.

Dönem dönem yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Prof. Celal Şengör öğrencisi ile yaşadığı skandal bir olayı anlattı.

Online bir yayına katılan Şengör geçmiş dönemlerde Saniye isimli bir öğrencisi ile arasında yaşanan bir olayda öğrencisine sinirlendiğini belirten Celal Şengör, kızgın bir halde öğrencisinin eteğini kaldırarak tokat attığını açıkladı.

"ETEĞİNİ KALDIRDIM TOKAT ATTIM"

Bir olayın ardından öğrencisine çok kızdığını aktaran Şengör, bu öğrencisinin kız olduğunu vurguladı. Kızdığı için öğrencisinin eteğini kaldırdığını ve kalçasına tokat attığını ifade eden Şengör, eyleminin ardından kız öğrencisinin şarşırdığını söyledi. Şengör, "Bu dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor" ifadelerini kullandı.

"BABAN BUNU YAPTI MI?"

Şengör daha sonra ise kıza "Bana bak. Baban bunu yaptı mı?" sorusunu yöneltti. Öğrencisinden "Babam bile bana böyle bir şey yapmadı" cevabını aldığını aktaran Şengör daha sonra, "Hah eksik kalmış. Şimdi tamamlandı" dediğini belirtti.

"DIŞKI YEDİM" AÇIKLAMASI
Celal Şengör bir dönem de 'dışkı yedim' açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Şengör, kendisine yöneltilen, "Kendi dışkınızı hiç yediniz mi? Beğendiniz mi? Dışkı yemek isteyenlere neler önerirsiniz?" sorusuna "Yedim. Hatta onun dışında İsviçre'de benim doktora alanımda otlayan ineklerinkini de tattım. Dağ keçilerinin de tattım. Özellikle insan dışkısı acıydı. Ötekiler de tatlıydı ama insanınki kadar acı değildi. Bu bir merak meselesidir, merak eden her şeyi dener." ifadeleriyle yanıt vermişti.

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