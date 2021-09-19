CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun "engelleniyoruz" iftiralarına cevap! İmamoğlu Meclis'in kararlarını veto ediyor

"Diyor ki Büyükşehir Belediye Başkanı, "Engelleniyoruz, engelleniyoruz!" Şimdi bakın! 2016-2017-2018 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gelen dosya sayısı 6 bin 505. Daha önce söyledim. Oranlar değiştiği için yeniden getirdim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hayır dediği dosya sayısı bin 871. Oran kaç? Yüzde 29. Peki bu dönemde gelen dosya sayısı kaç? 3 bin 37. AK Parti'nin hayır dediği dosya sayısı kaç? 73. Oran yüzde 2. Peki, neye hayır demişiz biz? Yeşil alanların satılmasına, yeşil alanların imara açılmasına, efendim siz nedense çok seviyorsunuz, bu LGBT meselesine hayır demişiz. Başka? Su zamlarına hayır demişiz. Peki kim engelliyor? Size söyleyeyim. Meclis 37 karar almış. 37'den 37'yi de demokrat ve katılımcı olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı veto etmiş. Kim engelleyici? Kim engelleyici Allah aşkına? 37'den 37."