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CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun "engelleniyoruz" iftiralarına cevap! İmamoğlu Meclis'in kararlarını veto ediyor

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Giriş Tarihi: 19.09.2021 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021
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CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun engelleniyoruz iftiralarına cevap! İmamoğlu Meclis’in kararlarını veto ediyor

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Engelleniyoruz" iftiralarına AK Parti İBB Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'dan cevap geldi. Belgelerle açıklamalarda bulunan AK Partili Göksu, "Meclis 37 karar almış. 37'den 37'yi de demokrat ve katılımcı olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı veto etmiş. Kim engelleyici?" ifadelerine yer verdi.

AK Parti İBB Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB Meclisi eylül ayı toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Engelleniyoruz" diyerek yalan söylediğini istatistiki bilgilerle ortaya koyduğu anların videosunu sosyal medyadan paylaştı.

"CHP'NİN HAYIR DEDİĞİ DOSYA SAYISI BİN 871. ORAN KAÇ YÜZDE 29, AK PARTİ'NİN YÜZDE 2"

Göksu paylaştığı videoda ise AK Parti dönemindeki dosya sayıları ile CHP dönemi dosya sayılarını kıyaslayarak şunları söyledi:

"Diyor ki Büyükşehir Belediye Başkanı, "Engelleniyoruz, engelleniyoruz!" Şimdi bakın! 2016-2017-2018 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gelen dosya sayısı 6 bin 505. Daha önce söyledim. Oranlar değiştiği için yeniden getirdim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hayır dediği dosya sayısı bin 871. Oran kaç? Yüzde 29. Peki bu dönemde gelen dosya sayısı kaç? 3 bin 37. AK Parti'nin hayır dediği dosya sayısı kaç? 73. Oran yüzde 2. Peki, neye hayır demişiz biz? Yeşil alanların satılmasına, yeşil alanların imara açılmasına, efendim siz nedense çok seviyorsunuz, bu LGBT meselesine hayır demişiz. Başka? Su zamlarına hayır demişiz. Peki kim engelliyor? Size söyleyeyim. Meclis 37 karar almış. 37'den 37'yi de demokrat ve katılımcı olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı veto etmiş. Kim engelleyici? Kim engelleyici Allah aşkına? 37'den 37."

"ORTADA BİR ENGEL VARSA, AK PARTİ'NİN GETİRDİĞİ 37 TEKLİFİ İBB BAŞKANININ VETO ETMESİDİR"

Göksu bu video konuşmasının yanı sıra sosyal medya hesabından şunları dile getirdi:

"CHP'li İBB yönetimi, 2,5 yılda İstanbul'a hiçbir şey üretemediği için "Engelleniyoruz" yalanını uydurdu. İşte meclise gelen dosya sayıları. Her şey ortada! Eğer ortada bir engel varsa, AK Parti grubumuzun İstanbul için meclise getirdiği 37 teklifi İBB Başkanının VETO etmesidir."

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