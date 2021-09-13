Son dakika: TOKİ’den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun iddialarına ilişkin açıklama! "TOKİ 'şov' yapmıyor..."

TOKİ'nin son 2 yılda dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için "50 bin" ve "100 bin" sosyal konut kampanyaları düzenlediği anımsatılan açıklamada, bu kampanyalarda İstanbul özelinde satışa sunulan 16 bin 300 sosyal konuta, 673 bin 693 başvurunun yapıldığı kaydedildi.

İMAMOĞLU'NA YANIT! "TOKİ TARIMSAL NİTELİKLİ ARAZİYE KONUT YAPACAK ALGISI YARATILMAYA ÇALIŞILMIŞTIR"

Bazı haberlerle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasına konu olan ve 100 bin sosyal konut kampanyası kapsamında kuraları 2019'da çekilen Arnavutköy projesinde 3 bin 750 konuta 135 bin 569 başvuru yapıldığı ifade edilen açıklamada, bu konutlara dar gelirli, evi olmayan ve İstanbul'da ikamet eden vatandaşların başvurabildiğine dikkat çekildi.