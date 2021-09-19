Terörle mücadele gazileri A Haber’de: Gözlerimi kaybettim canımı da feda ederim

"KÜRT'ÜM BU BAYRAK İÇİN GÖZLERİMİ VERDİM"

Şu anda güçlü bir devletiz her şeye sahibiz PKK'nın belini de kırdık. PKK şu anda Kürt sorunu diyor. Kürt sorunu diye bir şey yoktur. Şu anda Kürtlerin üzerinde oynanacak bir oyundur. Bende kendim Kürt'üm bu bayrak için de gözlerimi verdim. Türk – Kürt – Laz askerde öyle bir şey yoktur. Biz kendi arkadaşlarımız için canımızı veriyorduk. Canımı da feda etmeye hazırım. Gerekirse oğlumu da feda ederim.