Terörle mücadele gazileri A Haber’de: Gözlerimi kaybettim canımı da feda ederim
Gaziler Günü'nde A Haber canlı yayınına katılan kahraman gaziler yaşadıklarını anlattı. Vatan için canlarını ortaya koyan o gazilerin sözleri yürekleri titretti.
Bugün 19 Eylül Gaziler Günü... A Haber Yurt/İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak vatan için canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizle konuştu. Terörle mücadele gazileri yaşadıklarını canlı yayında anlattı. İşte o kahramanların açıklamalarından satır başları;
"YİNE OLSA YİNE GİDERİM"
Terörle Mücadele Gazisi Sedat Aktaş: Operasyon dönüşü gelirken bizim araç mayına bastı. Orada arkadaşlarım şehit oldu ben de gözlerimi kaybettim ama gözlerimi kaybettiğimden pişman değilim. Bugün yine olursa yine giderim. Yine gözlerimi feda ederim bu bayrak için bu toprak için bu millet için yine veririm.
"KÜRT'ÜM BU BAYRAK İÇİN GÖZLERİMİ VERDİM"
Şu anda güçlü bir devletiz her şeye sahibiz PKK'nın belini de kırdık. PKK şu anda Kürt sorunu diyor. Kürt sorunu diye bir şey yoktur. Şu anda Kürtlerin üzerinde oynanacak bir oyundur. Bende kendim Kürt'üm bu bayrak için de gözlerimi verdim. Türk – Kürt – Laz askerde öyle bir şey yoktur. Biz kendi arkadaşlarımız için canımızı veriyorduk. Canımı da feda etmeye hazırım. Gerekirse oğlumu da feda ederim.
VATAN SİZE MİNNETTAR!
Gazi İdris Güneş: 17 Nisan 2016 tarihinde bölücü örgüt mensuplarına karşı yürütülen operasyonda intikal esnasında mayına bastım. Sol ayak bileğimden aşağısı yok. O kara günü çok da hatırlamak istemiyorum. Şehit olan arkadaşımın acısını atlatamadan böyle bir kara gün geçirdik.
"ÇOK GÜÇLÜ BİR DEVLET OLDUK"
Çok şükür şimdi bütün imkanlarımız var İHA'larımız SİHA'larımız var kendi ürettiğimiz kendi silahlarımız var. Teröristlerin belini kurduk. Geldiğimiz noktada çok güçlü bir devlet olduk. Artık terör denen olayı bitirmek üzereyiz çok şükür. Gerekirse şehit de olmayı göze alıyoruz.
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