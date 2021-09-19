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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan gazilere yemek

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 19.09.2021
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan gazilere yemek

19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, gaziler ve aileleri onuruna yemek organizasyonu düzenledi.  Vali Yerlikaya "Gazilik, şüphesiz kurumlar ve kuruluşlar üstü bir unvan, mükafatı kendi içinde olan bir medeniyet seviyesi, mükafat beklemeyen bir kendinden geçme derecesidir" şeklinde konuştu.

Gaziler Günü sebebiyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından Şişli'deki bir otelde yemek etkinliği gerçekleştirdi

Programa 1. Ordu Komutanı Kemal Yeni, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hacı Hasan Bölükbaşı, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İBB Başkan Vekili Hüseyin Aksu ile gazi ve aileleri katıldı.



Gayrettepe Mescidi imam Hatibi İsmail Demirci tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti yapmasının ardından gazilerle ilgili belgesel gösterimi yapıldı.

"VATANI CANINIZDAN AZİZ BİLEREK VAR OLDUK"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile son kalemiz Türkiye Cumhuriyeti'ni büyük bedeller ödeyerek kurduk şehit olduk, Gazi olduk velhasıl kelam vatanı canınızdan aziz bilerek var olduk. Bu vatanın evlatları dün Malazgirt'te, Plevne'de, Çanakkale'de, Sakarya'da, Kore'de, Kıbrıs'taydılar. Bugün de sınır boylarında Afrin'de, Elbab'ta, İdlib'te ve pek çok coğrafyada, görevinin başındalar. Hepsi aynı ruhun, aynı ecdadın evlatları, hepsine binlerce kez selam olsun" dedi.

"15 TEMMUZ'DA DA TEK YÜREK, TEK BİLEK OLDUK"

Gaziliğin kurumlar üstü bir unvan olduğunu belirten Ali Yerlikaya "Gazilik, şüphesiz kurumlar ve kuruluşlar üstü bir unvan, mükafatı kendi içinde olan bir medeniyet seviyesi, mükafat beklemeyen bir kendinden geçme derecesidir. Rabbim gazilerimizden razı olsun, ömürleri uzun destanları daim olsun. Tarih boyunca olduğu gibi 15 Temmuz'da da tek yürek, tek bilek olduk. Vatanın bölünmez bütünlüğü, halkımızın huzur güvenliği ve esenliği için büyük bir onurla yürüdük. Bu millet gazi bir millet, bu vatan gaziler vatanıdır. İstanbul'da bulunan 5 bin 611 gazimize ve bütün gazilerimize Allah uzun ömürler versin. Şehit kardeşlerine kavuşan gazilerimizin mekanları cennet, makamları ali olsun" dedi.

Kahraman gazilerimiz KAHRAMAN GAZİLERİMİZ
Ailesi şehit sanıyordu sürprizi hayrete düşürdü AİLESİ ŞEHİT SANIYORDU SÜRPRİZİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ
MHP lideri Bahçeli’den Gaziler Günü mesajı MHP LİDERİ BAHÇELİ'DEN GAZİLER GÜNÜ MESAJI
Canımı da feda ederim "CANIMI DA FEDA EDERİM"
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