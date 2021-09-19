İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan gazilere yemek

"15 TEMMUZ'DA DA TEK YÜREK, TEK BİLEK OLDUK"



Gaziliğin kurumlar üstü bir unvan olduğunu belirten Ali Yerlikaya "Gazilik, şüphesiz kurumlar ve kuruluşlar üstü bir unvan, mükafatı kendi içinde olan bir medeniyet seviyesi, mükafat beklemeyen bir kendinden geçme derecesidir. Rabbim gazilerimizden razı olsun, ömürleri uzun destanları daim olsun. Tarih boyunca olduğu gibi 15 Temmuz'da da tek yürek, tek bilek olduk. Vatanın bölünmez bütünlüğü, halkımızın huzur güvenliği ve esenliği için büyük bir onurla yürüdük. Bu millet gazi bir millet, bu vatan gaziler vatanıdır. İstanbul'da bulunan 5 bin 611 gazimize ve bütün gazilerimize Allah uzun ömürler versin. Şehit kardeşlerine kavuşan gazilerimizin mekanları cennet, makamları ali olsun" dedi.

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