Millet İttifakı'nda Ekrem İmamoğlu krizi: Kılıçdaroğlu ile Akşener arasındaki görüş ayrılığı ittifakı etkiliyor I Millet İttifakı 2023 Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
2023 seçimlerine yönelik Millet İttifakı'nda çıkacak aday hakkında farklı senaryolar ve isimler yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Millet İttifakı'nda aday konusunda henüz bir karar verilemezken Ekrem İmamoğlu konusunda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında ciddi bir görüş ayrılığı yaşanıyor. Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun Belediye Başkanı olarak görevini devam etmesini isterken, İmamoğlu için "Fatih Sultan Mehmet" benzetmesi yapan Akşener ise İmamoğlu ismini parlatmaya çalışıyor. Millet İttifakı'nın 2023 adayı kim olacak?
2023 seçimlerinde muhalefetin adayı kim olacak? sorusunun cevabı bir muamma olarak kaldıkça, farklı senaryolar ve isimler kulislerde yüksek sesle dillendirilmeye devam ediyor. Millet İttifakı'nın görünen ve görünmeyen aktörleri adaylık konusunda, henüz bir anlaşma sağlayamamış gibi görünüyor.
KILIÇDAROĞLU ZAMAN KAZANMAYA MI OYNUYOR?
Bir diğer bilinmez ise, Kılıçdaroğlu gerçekten aday olmak istiyor mu? Yoksa çıkarmak istediği adayın, yıpranmaması için kendi ismini tartıştırarak zaman kazanmaya mı oynuyor? Ya da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, adaylık şansının güçlenmesini, önünün açılmasını önlemek için mi kendi adaylığını canlı tutuyor?
AKŞENER ADAY OLMAK İSTERİM DEMİŞTİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı televizyon programında adaylık hakkında kendisine yöneltilen soruya "Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuna gelince çok samimi bir şey söyleyeyim. Elbette olmak isterim herkes gibi." yanıtını vermişti.
AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU'NUN İMAMOĞLU SAVAŞI
CHP ve İYİ parti yönetiminin, yani Kılıçdaroğlu ve Akşener'in, İmamoğlu'nun adaylığı konusunda da ayrışma yaşadığı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu bir dönem daha belediye başkanlığına ikna edip adaylık yolunu kapatmaya çalışırken, Akşener'in ise İmamoğlu'nu parlatma girişimleri devam ediyor.
KILIÇDAROĞLU: BİR DÖNEM DAHA DEVAM ETMELİLER
Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında "Belediye başkanları bir dönem daha başkanlık yapmalı" sözlerini kullanarak İmamoğlu'ndan şu anki görevine devam etmesini istemişti.
AKŞENER FATİH'E BENZETMİŞTİ
İBB, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Yenikapı'da düzenlediği çeşitli etkinlikler ve konserlerle kutladı. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener de kutlamalara katılarak konuşma yaptı. Akşener, yaptığı konuşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetti.
AKŞENER "BİZANS'A HAÇLILARA RAĞMEN"
Akşener, yaptığı konuşmada "1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi dedi ki; 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım. Bizans'a, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen ya İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır. İki kararlı lider ve İstanbul alındı." ifadelerini kullanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3600 ek gösterge çıkacak mı, son durum ne? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Olası maaşlar...
- YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? 2021 YÖKDİL sonuçları ne zaman, erken açıklanır mı?
- Üniversiteler açılacak mı, ertelendi mi? Ekim ayında üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı?
- SGK son dakika duyurdu! Bunu yapanın maaşı anında kesiliyor! Eğer o harfler varsa...
- Emeklilik müjdesi geldi! 10 yıl sigortalı ve 1800 gün prim ödeme! O şarta dikkat...
- Gözler MEB'de! Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 ücretli öğretmenlik maaşı ne kadar?
- Güneş fırtınası nedir, ne zaman olacak? Güneş fırtınasının etkileri nelerdir?
- İŞKUR tarafından anında ödeniyor! 15 yaşını doldurana 108 TL ödeme imkanı! Başvurular ise...
- Okullarda ara tatil ne zaman? 2021 Kasım tatili ne zaman, hangi günler yapılacak? MEB tatil takvimi...
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ve Ekim ayında faizler düşecek mi? İhtiyaç, taşıt, konut...
- Emekli olmak isteyenlere bal gibi fırsat! 36 taksitle emekli olmak mümkün! Cebinizden para çıkmadan...
- AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları nereden öğrenilir?