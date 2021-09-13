Millet İttifakı’nda Ekrem İmamoğlu krizi: Kılıçdaroğlu ile Akşener arasındaki görüş ayrılığı ittifakı etkiliyor I Millet İttifakı 2023 Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

AKŞENER "BİZANS'A HAÇLILARA RAĞMEN"

Akşener, yaptığı konuşmada "1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi dedi ki; 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım. Bizans'a, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen ya İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır. İki kararlı lider ve İstanbul alındı." ifadelerini kullanmıştı.