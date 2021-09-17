İngiltere kırmızı liste güncellemesi ne zaman? İngiltere Türkiye kırmızı listeden çıktı mı?

İNGİLTERE KIRMIZI LİSTE GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN?

İngiliz The Times gazetesi, İngiliz hükümetinin bugün gerçekleştirilecek toplantıda, Kovid-19 seyahat kısıtlamalarında Türkiye'yi 'kırmızı liste'den çıkartacağı iddiasında bulundu.

Euronews'in haberine göre, karar sonrası Türkiye'den İngiltere'ye giden yolcular artık karantinada tutulmayacak. İngiltere, seyahat edilen ülkeleri salgın durumlarına göre yeşil, sarı ve kırmızı olarak sınıflandırıyor.

Türkiye, mayıs ayından bu yana İngiltere'nin kırmızı listesinde bulunuyor. Habere göre, İngiltere'nin, tam aşılı yolcular için uyguladığı PCR testi zorunluluğunun da kaldırılacak.

Kırmızı listenin birkaç gün içerisinde güncellenmesi bekleniyor.