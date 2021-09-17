İngiltere kırmızı liste güncellemesi ne zaman? İngiltere Türkiye kırmızı listeden çıktı mı?
İngiltere kırmızı liste güncellemesi ne zaman? İngiltere’nin seyahat için hazırladığı kırmızı liste güncellemesi merakla bekleniyor. İngiltere ve Türkiye arasındaki uçuşların geleceğini belirleyecek kırmızı liste güncellemesi hakkında yeni bir karar alınacağı tahmin ediliyor. Peki; İngiltere Türkiye kırmızı listeden çıktı mı?
İngiltere kırmızı liste güncellemesi ne zaman? İngiltere Türkiye kırmızı listeden çıktı mı? İngiltere'nin yapacağı seyahat güncellemesinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.
Kırmızı liste uygulamasıyla Türkiye'den İngiltere'ye giden yolcular, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınıyordu. Yapılacak güncellemenin ne zaman olacağına ilişkin arama motorlarında sorgulama yapılıyor. İngiliz The Times gazetesi de kırmızı listeye ilişkin güncelleme paylaştı.
İNGİLTERE KIRMIZI LİSTE GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN?
İngiliz The Times gazetesi, İngiliz hükümetinin bugün gerçekleştirilecek toplantıda, Kovid-19 seyahat kısıtlamalarında Türkiye'yi 'kırmızı liste'den çıkartacağı iddiasında bulundu.
Euronews'in haberine göre, karar sonrası Türkiye'den İngiltere'ye giden yolcular artık karantinada tutulmayacak. İngiltere, seyahat edilen ülkeleri salgın durumlarına göre yeşil, sarı ve kırmızı olarak sınıflandırıyor.
Türkiye, mayıs ayından bu yana İngiltere'nin kırmızı listesinde bulunuyor. Habere göre, İngiltere'nin, tam aşılı yolcular için uyguladığı PCR testi zorunluluğunun da kaldırılacak.
Kırmızı listenin birkaç gün içerisinde güncellenmesi bekleniyor.
KIRMIZI LİSTEDEN ÇIKMAYA ADAY ÜLKELER
Türkiye, mayıs ayından bu yana İngiltere'nin "yüksek riskli ülkeler" listesinde tutuluyor.
Kırmızı listeden çıkmaya aday ülkelerin "Türkiye, Arjantin, Bangladeş, Dominik Cumhuriyeti, Endonezya, Kenya, Maldivler, Meksika, Pakistan, Peru, Güney Afrika ve Sri Lanka" olduğu belirtiliyor.
İngiltere, kırmızı liste uygulamasının gerekçesini "koronavirüsün varyantlarının ülkeye girişini engellemek" şeklinde açıklıyor.
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