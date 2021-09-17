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Youtuberlara vergi düzenlemesi | Youtube vergisi nedir? Youtuber’dan ne kadar vergi alınacak?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 17.09.2021 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021
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Youtuberlara vergi düzenlemesi | Youtube vergisi nedir? Youtuber’dan ne kadar vergi alınacak?

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren yeni ekonomi paketi yolda. AK Parti'nin hazırladığı 56 maddelik teklife son şekli veriliyor. Teklifte Youtuber'lar için de vergi düzenlemesi geliyor. Reklamlardan elde ettikleri gelirin vergisi yasal tabana oturtulacak. Bankalarda açacakları hesaplarla vergi kaynağından kesilecek. Şimdi sayıları her geçen gün artan Youtuberlar için bu düzenleme ne anlama geliyor ? Ödeyecekleri vergide indirim mi olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Vergi Uzmanı Sibel Çulcu Kaya değerlendirdi.

Vergi Uzmanı Sibel Çulcu Kaya 'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Youtuberlar bilindiği üzere video izlenme sayısı ve süresine göre aynı zaman video yayın akışının içerisine katılan reklam ve sponsor anlaşmalarına göre gelir elde ediyorlar.

Maliye'de gelirin 100 lira da olsa 1 milyon da olsa bir mükellefiyet oluşturmak zorundasın. Bunun için gerekli vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek zorundasın.

Taslak aşamasında olan bu düzenleme Youtuberlar için mükemmel bir şey olacak. Kaynağından kesinti yoluyla yani bankaya gelen gelirle direkt olarak kesinti yapılacak yüzde 15 stopaj oranında.

Bu noktada Youtuberlar herhangi bir mali sorumluluğu burada bitecek. Burada sorumluluğu tamamen banka üstlenecek. Burada vergi sorumlusu banka olacak mükellefi de Youtuberlar olacak.

Ticari kazanç elde eden diğer vergi mükellefleri için olan sorumluluklardan kurtulmuş olacaklar. Böylece daha az vergi verecekler. Eğer bir mükellefiyet olsa bir mali müşavir ile anlaşmak düzenli olarak beyanname vermek gerekecek.

Bunların damga vergilerinin yatılması gerekir. Adres gösterilen yerin stopajı var. İşte böyle birden fazla vergi ile yüz yüze kalacaklardı ama şimdi bu böyle bir şey olmayacak. Kaynağından kesinti ile yüzde 15 oranında stopaj yapılarak yükümlülüklerden kurtulacaklar."

Youtube vergisi nedir? Ne kadar vergi alınacak? YOUTUBE VERGİSİ NEDİR? NE KADAR VERGİ ALINACAK?

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