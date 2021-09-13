Casusluk çetesinden İHA alçaklığı! Türkiye’nin milli değerlerini para karşılığı pazarladılar

BU KADAR PARASI OLAMAZ

Yusuf Hakan Özbilgin'in konutunda yapılan aramada 1 milyon 283 bin euro ve 40 bin dolar ele geçirilmiş, banka hesaplarında da yüklü miktarda para tespit edilmişti. İddianamede, Özbilgin'in devlet memuru olması dikkate alındığında bu miktarda paranın hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtilerek, "Soruşturma konusu suçu oluşturan eylemleri nedeniyle bu parayı edindiği değerlendirilmiştir" denildi.

DİNLEMEYE TAKILDILAR

Sanıklar Yusuf Hakan Özbilgin ile Emre Özlük'ün "yakalanma korkusu" nedeniyle aralarında geçen telefon konuşmaları dinlemeye şöyle takıldı:

E.Ö.: Senden sonra ne oldu biliyor musun? Arabanın başına gittim 2 tane Yunus motosikleti duruyordu. Biri yanıma geldi 'Arabaya bakabilir miyiz?' dedi.

Y.H.Ö.: Ciddi mi söylüyorsun?

E.Ö.: 'Benimle veya arabayla ilgili bir sıkıntı mı var?' diye sordum, 'normal bir arama' gibisinden bir şeyler söylediler.

Y.H.Ö.: Takip ediyorlar abi o zaman.

E.Ö.: Bilmiyorum olabilir.

Y.H.Ö.: Senin telefonunda FaceTime var mı?

E.Ö.: Var ama ayrıca kullanmıyorum.

Y.H.Ö.: Tamam bundan sonra oradan konuşalım.