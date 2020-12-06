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Rusya'dan Türk İHA'larının yapımını gizlice kaydeden gazeteciler hakkında flaş açıklama

BAYKAR'ın İstanbul'daki İHA üretim tesisleri yakınlarında 2 Rus gazetecinin çekim yaparken yakalanması, akıllara sanayi casusluğu ihtimalini getirdi. Casusluk iddiaları üzerine Dışişleri Bakanlığı'ndan ilginç bir açıklama geldi.

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Giriş Tarihi: 06.12.2020 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020
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Rusya'dan Türk İHA'larının yapımını gizlice kaydeden gazeteciler hakkında flaş açıklama

Uluslararası basında 'nin yerli İHA'lar ile Libya ve Dağlık Karabağ'da önemli başarılar elde ettiğinin yazıldığı bir dönemde ekseninde ilginç bir olay yaşanıyor.

İki Rus gazeteci Aleksey Petruşko ve kameraman İvan Malişkin, 3 Aralık'ta, BAYKAR'ın İstanbul'daki İHA üretim tesisleri yakınlarında çekim yaparken yakalanmıştı.

YENİ YIL SAVUNMASI

Olay, sanayi casusluğu ihtimalini akıllara getirirken Rus NVT kanalının Müdür Yardımcısı Vadim Takmenev'den tuhaf bir açıklama geldi. Takmenev, "Bence ortada bir yanlış anlama var. İki gazeteci de bizim kanalın kadrolu elemanları.

Hürriyet'in haberine göre, Onları Türkiye'ye hazırlamakta olduğumuz yeni yıl programının çekimleri için gönderdik. Türkiye'nin yeni yılı karşılamaya nasıl hazırlandığı üzerinde çalışacaklardı" şeklinde konuştu.

RUS DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'ye çalışmak için geldikleri söylenen iki gazetecinin neden çalışma izni almadığına açıklama getirmezken, Türkiye'den işbirliği ve yardım beklediklerini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ankara'daki Büyükelçiliğimiz ile İstanbul'daki Başkonsolosluğumuz Türk makamlarıyla temasa geçmiştir" denildi.

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