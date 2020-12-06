Rusya'dan Türk İHA'larının yapımını gizlice kaydeden gazeteciler hakkında flaş açıklama

RUS DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'ye çalışmak için geldikleri söylenen iki gazetecinin neden çalışma izni almadığına açıklama getirmezken, Türkiye'den işbirliği ve yardım beklediklerini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ankara'daki Büyükelçiliğimiz ile İstanbul'daki Başkonsolosluğumuz Türk makamlarıyla temasa geçmiştir" denildi.