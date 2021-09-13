Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Sakarya Zaferi’nin 100. Yılı’nda önemli açıklamalar

2023 MESAJI

2023'e endekslendiğimiz hedeflerimiz milli mücadelemizin kendisi gibi küresel senaryolara karşı bir başkaldırı.

Yeri geldiğinde kanımızla istiklaline ve istikbaliene sahip çıkan bir ülke olduğumuz gerçeğini kabullendirdik. Her alanda asırlık ihmallerin telafisini gerçekleştirdik. Hak, hukuk, adalet, özgürlük alanlarında, milletimizin uzunca süredir yaşadığı mağduriyetleri giderecek adımları da attık. Ülkemizi dünyanın yaşadığı büyük dönüşümleri, vaktini ve enerjisini kendi iç mücadeleleri ile heba eden bir konumdan her alanda potansiyelini en üst seviyede kullanabilen bir yere geldik.

Dört bir tarafımızdan çekiştirildik, taciz edildik, tüm bu engelleri Allah'ın yardımı ile aşarak bugün bulunduğumuz yere ulaştık. Küresel siyasi ve ekonomik sistemin yeniden yapılanma sancıları yaşadığı dönemde Türkiye olarak sahip olduğumuz imkanlardan aldığımız güçle yönümüzü hep geleceğe dönüp oraya doğru yürüyoruz.