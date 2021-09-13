Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı'nda önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı kutlamalarında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamalarında, "Sakarya zaferi tıpkı Malazgirt gibi, İstanbul'un Fethi gibi, şanlı tarihimizin önemli yapraklarından biridir." dedi. Türk düşmanlarına tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de fırsat verilmeyeceğini belirten Başkan Erdoğan, "Milli iradenin gücünün önünde ne vesayettin, ne terör örgütlerinin, ne darbenin durabileceğini cümle aleme gösterdik." şeklinde konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Polatlı'da Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programı'nda konuştu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;
Sakarya Zaferi Anadolu'daki bin yıllık varlığımızın dönüm noktalarından biridir. Kahramanlarımız isimlerini tarihe cesaretleri ve kanlarıyla kazımışlardır. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum.
Milli mücadelenin en kritik safhasında kazanılan bu zaferler Başkent'i tehdit eden düşman saldırısının önüne geçilmiştir. Kahraman ordumuz düşmana "dur" diyerek İstiklal'le sonuçlanacak Büyük Taarruz'un müjdesini bu bölgede vermiştir.
"ASKERLERİMİZ ZAFER KESİNLEŞENE KADAR AYNI AZİMLE MÜCADELE ETMİŞTİR"
Bu savaşta vatanın her karışını kanlarının son damlasına kadar koruma kararıyla cephede yerini alan askerlerimiz zafer kesinleşene kadar aynı azimle mücadele etmiştir. 1 yıl sonra 30 Ağustos Zaferi ile taçlanmış, 9 Eylül'de düşmanın denize dökülmesi ile sonuçlanmıştır.
İstiklal Harbi'mizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm şehitlerimizi gazilerimizi rahmetli, minnetle yad ediyorum.
Sakarya zaferi tıpkı Malazgirt gibi, İstanbul'un Fethi gibi, şanlı tarihimizin önemli yapraklarından biridir.
Detaylar gelecek...
BU BÖLGEYİ TARİHİ MİLLİ PARK İLAN ETTİK
Sakarya Savaşı'nın yaşandığı Polatlı ve Haymana'da halihazırda 7 anıt şehitliğimiz bulunuyor. Bu bölgeyi tarihi milli park ilan ettik. Kapsamlı çalışma başlattık. Çarpışmaların yaşandığı bölgeleri, ziyaretçi merkezleri, müzelerle donattık.
Milli iradenin gücünün önünde ne vesayettin, ne terör örgütlerinin, ne darbenin durabileceğini cümle aleme gösterdik.
2023 MESAJI
2023'e endekslendiğimiz hedeflerimiz milli mücadelemizin kendisi gibi küresel senaryolara karşı bir başkaldırı.
Yeri geldiğinde kanımızla istiklaline ve istikbaliene sahip çıkan bir ülke olduğumuz gerçeğini kabullendirdik. Her alanda asırlık ihmallerin telafisini gerçekleştirdik. Hak, hukuk, adalet, özgürlük alanlarında, milletimizin uzunca süredir yaşadığı mağduriyetleri giderecek adımları da attık. Ülkemizi dünyanın yaşadığı büyük dönüşümleri, vaktini ve enerjisini kendi iç mücadeleleri ile heba eden bir konumdan her alanda potansiyelini en üst seviyede kullanabilen bir yere geldik.
Dört bir tarafımızdan çekiştirildik, taciz edildik, tüm bu engelleri Allah'ın yardımı ile aşarak bugün bulunduğumuz yere ulaştık. Küresel siyasi ve ekonomik sistemin yeniden yapılanma sancıları yaşadığı dönemde Türkiye olarak sahip olduğumuz imkanlardan aldığımız güçle yönümüzü hep geleceğe dönüp oraya doğru yürüyoruz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSB sözleşmeli er alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 KKK, DKK, HKK sözleşmeli er alımı şartları neler?
- Boğaç Aksoy kimdir, kaç yaşındadır? Oyuncu Boğaç Aksoy hastalığı nedir?
- Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Alparslan: Büyük Selçuklu 1. bölüm Eylül’de mi?
- BİM'e salı günü neler gelecek? 14 Eylül 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta...
- Masada olan masada ölür! EDHO 200. bölüm fragmanı geldi mi? EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak?
- AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? 2021-2022 AÖL açık lise 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
- Exxen üyelik ücreti ne kadar? Exxen reklamlı reklamsız ücretler! Şampiyonlar Ligi Avrupa Ligi Exxen spor paketi fiyatı!
- Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi BJK maçı canlı nereden, nasıl izlenir?
- 30.000 TL sıfır araç indirimi resmen açıklandı! Sınırlı sayıda olacak! Elinizi çabuk tutun!
- Son dakika: Jandarma bekçi alımı ilanı yayınlandı mı? 2021'de yeni bekçi alımı olacak mı? Son durum...
- Diyanet hizmetli alımı başvuru nereden, nasıl yapılır? 2021 Diyanet personel alımı başvuru şartları neler?
- İSKİ Ümraniye, Ataşehir, Üsküdar su kesintisi hangi mahallelerde? 14 Eylül İstanbul su kesintisi nerede olacak?