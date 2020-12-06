Ruslar İHA'larımızı gözetlerken yakalanmıştı! "Gazeteci kimliğine büründüler bu bir istihbarat savaşı"

"GAZETECİ MASKESİNE BÜRÜNDÜLER"

Coşkun Başbuğ, iki Rus gazetecinin BAYKAR tesisleri etrafında çekim yapmasının gazetecilik faaliyeti olarak değerlendirilemeyeceğini, bunun bir casusluk faaliyeti olduğunu şu şekilde ifade etti:

"BAYKAR'a ve Bayraktar grubu dolayısıyla Türkiye, son dönemlerde yürütmüş olduğu süreci gizli kapılar arkasında yürütmedi. Karşı tarafın, ülkelerin ve dünya kamuoyunun bilmesi gerektiği kadar bilgiyi paylaşarak bir süreç yürüttü. Bu anlamda Türkiye, İHA ve SİHA konusunda yaptıklarını da imkân kabiliyetinde dünya kamuoyuna net olarak paylaşıyor. Ve bunun üzerinden pazar oluştu, silahları satıyoruz. Bu derece şeffaf ve samimi olan bu ülkede, eğer amaç gazetecilikse, haber yapmak ise herhangi bir randevu talebinde veya herhangi bir başvuru yapılabilirdi. Ben gazeteci diye sunulan kişilerin olumlu cevap alacağını değerlendiriyorum. Aynı gruba yabancı ajanslardan da talepler gelmiştir. Yapılan röportajlarda sorulan sorulara gizlilik prensibi içerisinde cevapları verilmiştir. Şimdi bu bahsettiğimiz kişilerden böyle bir talep yok. Dolayısıyla bu yapılanı gazetecilik olarak adlandırmak yanlış yorumlama olur. Eski casus numaralarında da vardır bu. Bu tür tesisleri 'Nerede ve nasıl üretiliyor?' şeklinde bir takım fotoğrafları elde ederek haberleştirirlerdi. Gazetecilik kimliğiyle ya da gazetecilik maskesine bürünerek bu çekimleri istihbarat kanallarına ulaştırmak mümkün. Tarihte bunun birçok örneği var."