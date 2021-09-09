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Başörtülü öğretmeni aşağılayan Can Ataklı davasında gelişme

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 09.09.2021 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021
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Başörtülü öğretmeni aşağılayan Can Ataklı davasında gelişme

Can Ataklı, geçen yıl bir TV programında EBA TV’de eğitim veren başörtülü öğretmene hadsizce aşağılayıcı ifadeler kullandı. Bu ifadeler sebebiyle yargılanma süreci devam eden Ataklı’nın dördüncü duruşması yapıldı. KADEM Ataklı’nın cezalandırılmasını talep ederken savcı, davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklamak için süre istedi.

Gazeteci Can Ataklı'nın EBA TV'de eğitim veren başörtülü öğretmene yönelik sarf ettiği aşağılayıcı sözleri sebebiyle yargılanmasına devam edildi. Can Ataklı duruşmaya katılmazken, Cumhuriyet savcısı, davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklamak için süre istedi. Şikayetçi olan Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile Kardeşlik Derneği avukatları, Ataklı'nın cezalandırılmasını talep etti. Kutuplaştırıcı, ötekileştirici ve nefreti barındıran her türlü eylem ve söze karşı mücadele edilmesi gerektiğini ifade eden KADEM üyeleri, davanın takipçisi olduklarını bildirdi.

DURUŞMA ERTLENDİ

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada dördüncü duruşma yapıldı. Sanık Can Ataklı mahkemeye gelmedi. Ataklı'nın avukatı ile şikayetçi avukatları duruşmada hazır bulundu. Ataklı'dan şikayetçi olan Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile Kardeşlik Derneği avukatları, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, Ataklı'nın cezalandırılmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı, davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklamak için süre istedi. Duruşma iki ay sonraya ertelendi.

"MÜCADELEMİZE YILMAZDAN DEVAM EDECEĞİZ"

Can Ataklı'dan şikayetçi olan KADEM üyeleri duruşmanın ardından bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada kutuplaştırıcı, ötekileştirici ve nefreti besleyen her türlü eylem ve söze karşı mücadele edilmesi gerektiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Milli Eğitim Bakanlığı'na ait EBA TV'de eğitim veren başörtülü bir öğretmene yönelik provokatif bir dille ortaya dökmesi nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu' gereğince dava açılmıştı. KADEM olarak, davaya katılma talebimizin reddedilmesine rağmen, olayın gerçekleştiği ilk günden itibaren konunun yakından takipçisi olarak sanığın, vicdan sahibi herkesi teskin edecek bir karar ile cezalandırılmasını talep ediyoruz. 'Şu an okullarda başörtülü öğretmen var mı? Var. Ama milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmeni vermek çok yanlış. Yani bana özgürlük mözgürlük falan diye anlatmayın kardeşim. İlk gün türbanlı öğretmenle başlamak kadar facia bir şey olamaz' şeklindeki sözleriyle kişi hak ve özgürlüklerini ve dini inançları hiçe sayarak milyonların gözü önünde suç işleyen Can Ataklı, ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırını aşmıştı. KADEM olarak, bu tarz nefret içerikli söylemlerin toplum içinde ayrımcılığa sebep verdiğine, kişilerin din ve inanç hürriyetlerinin kutsal olduğuna, özgürlüklere karşı bu tarz kısıtlayıcı ve tektipleştirici aşağılamaların eleştiri ya da yorum olarak kabulünün mümkün olmadığına inanıyoruz. Toplum değerlerimize karşı yapılan her türlü ayrımcılık, aşağılama ve hakaretlere engel olmak üzere mücadelemize yılmadan devam edeceğimizi ilan ediyoruz."

1,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Can Ataklı 23 Mart 2020 tarihinde bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada, EBA TV'de eğitim veren başörtülü öğretmene yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tepki toplamış, şikayetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı. Ataklı, "Şu an okullarda başörtülü öğretmen var mı? Var. Ama milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmeni vermek çok yanlış. Yani bana özgürlük mözgürlük falan diye anlatmayın kardeşim. Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. Hiç türbanlı öğretmen görmemiş olan var, gören var. Ama sen ilk gün başlıyorsun ve imaj olarak türbanlı öğretmen ile başlamak kadar facia bir şey olamaz" demişti. Savcılığın hazırladığı iddianamede Ataklı'nın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 9 aydan 1,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

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