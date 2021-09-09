Başörtülü öğretmeni aşağılayan Can Ataklı davasında gelişme

Gazeteci Can Ataklı'nın EBA TV'de eğitim veren başörtülü öğretmene yönelik sarf ettiği aşağılayıcı sözleri sebebiyle yargılanmasına devam edildi. Can Ataklı duruşmaya katılmazken, Cumhuriyet savcısı, davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklamak için süre istedi. Şikayetçi olan Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile Kardeşlik Derneği avukatları, Ataklı'nın cezalandırılmasını talep etti. Kutuplaştırıcı, ötekileştirici ve nefreti barındıran her türlü eylem ve söze karşı mücadele edilmesi gerektiğini ifade eden KADEM üyeleri, davanın takipçisi olduklarını bildirdi.

DURUŞMA ERTLENDİ

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada dördüncü duruşma yapıldı. Sanık Can Ataklı mahkemeye gelmedi. Ataklı'nın avukatı ile şikayetçi avukatları duruşmada hazır bulundu. Ataklı'dan şikayetçi olan Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile Kardeşlik Derneği avukatları, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, Ataklı'nın cezalandırılmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı, davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklamak için süre istedi. Duruşma iki ay sonraya ertelendi.