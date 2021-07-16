Can Ataklı'dan skandal sözler! ''15 Temmuz darbe değil, FETÖ terör örgütü değil''
ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Yaptığı skandal çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Can Ataklı, sosyal medyada yaptığı canlı yayında terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili akla ziyan açıklamalarda bulundu. Ataklı, 15 Temmuz'un darbe olmadığını söyledi. Bununla da yetinmeyen Ataklı, FETÖ'nün de bir terör örgütü olmadığını iddia etti. Aynı Ataklı, 4 sene evvel Sözcü Gazetesi'nde kaleme aldığı köşe yazısında ''Kimse darbeyi FETÖ'cüler yapmadı diyemez'' ifadelerini kullanmıştı.
Muhafazakar seçmene duyduğu nefret ve akla ziyan açıklamalarıyla tanınan sözde gazeteci Can Ataklı sosyal medyada yaptığı canlı yayında, terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili skandal sözler sarf etti.
''FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL''
15 Temmuz'un darbe olmadığını savunan Can Ataklı, "FETÖ diye bir şey yok. Onu bilin bir kere! FETÖ, METÖ yok. Ya terör örgütü falan değil. Kendimizi kandırmayalım" dedi.
4 SENE EVVEL 'DARBEYİ FETÖ'CÜLER YAPTI' DİYORDU!
Can Ataklı'nın 4 sene önce Sözcü Gazetesi için kaleme aldığı köşe yazısına bakıldığında kendisiyle çeliştiği görülüyor. Ataklı, 15 Temmuz hain darbe girişimi için kaleme aldığı köşe yazısında ''Kimse darbeyi FETÖ'cüler yapmadı diyemez'' ifadelerini kullanmıştı.
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