Can Ataklı'dan skandal sözler! ''15 Temmuz darbe değil, FETÖ terör örgütü değil''

''FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL''

15 Temmuz'un darbe olmadığını savunan Can Ataklı, "FETÖ diye bir şey yok. Onu bilin bir kere! FETÖ, METÖ yok. Ya terör örgütü falan değil. Kendimizi kandırmayalım" dedi.