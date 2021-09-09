Can Ataklı 28 Şubat’ın darbeci askerlerine özlemini yineledi!

Youtube kanalında yayınladığı videoyla Yargıtay'ın yeni binasının açılısında dua eden Diyanet İşleri Ali Erbaş'a hakaret eden Gazeteci Can Ataklı, Türk ordusunu pasiflikle itham etti. Ordunun, açılışta dua edilmesine tepki vermesini isteyen Ataklı, "Efendim Türk ordusu laikliğin bekçisidir falan filan diye iri iri konuşulur. Ve benim zavallı demokrat insanlarım o duygu ve düşünce içinde ordusuna sarılır. Benim ordum geçit vermez diye düşünüyor. Bakıyorsunuz Yargıtay yargının mabedi. Şeyhülislam kılıklı bir herif çıkıyor dua okuyor. Yargıtay Başkanı tepki vermeden ellerini açıyor. Bana 'Burası müslüman ülke' diyerek aptal aptal açıklamalar yapıyorlar. Benim ordum bu konuda da tepkisiz, görüşsüz." dedi.

Can Ataklı skandal açıklamalarına, "Ordumuz rahatsız, hasta, bütün duyarlılığını yitirdi. Diyanet İşleri Başkan istediği gibi konuşuyor, laikliği yerden yere vuruyor. Yav kardeşim Genelkurmay Başkanı denen adamın hiç mi haysiyeti yok..." söyleriyle devam etti.