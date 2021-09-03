Böbrek kumpasına Sağlık Bakanlığı el attı! Skandalın ardından istifa geldi

CHP'li Vehbi Yaşar

BÖBREK NAKLİ SKANDALINDA ŞOK İSTİFA

SABAH'ın Ankara Yenimahalle Belediyesi'ndeki baskı ve tehditle bir işçinin böbreğinin Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu'nun "Yeğenimiz" diye tanıttığı başka bir işçiye nakledilmesi skandalının ardından Belediye Meclisi'nden "şok" bir istifa haberi geldi. "Belediye başkan yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, Fethi Yaşar'dan habersiz hiçbir şey yapamaz" diyen CHP Yenimahalle Belediye Meclis Üyesi Vehbi Yaşar zehir zemberek bir açıklamayla partisinden istifa etti.

SABAH'ın haberleri üzerine istifa kararı verdiğini söyleyen ve vicdanının sesini dinleyen Yaşar açıklamasında böbrek nakli skandalından başkan Fethi Yaşar'ın habersiz olmasının düşünülemeyeceğini belirterek "Başkan yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu başkan Fethi Yaşar'dan habersiz hiçbir şey yapamaz" vurgusu yaptı. Yaşar istifa mektubunda CHP'li belediye yönetimine şu suçlamaları yöneltti: