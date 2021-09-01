CHP’de şimdi de böbrek kumpası! Vaat ve şantajla böbreğini aldılar





NAKİL ONAYINI İŞÇİLER VERDİ

Nakil işleri 5 ay sürdü. O sürede işe gidemedi. Ancak maaşı yattı. Coşkun şunları anlattı: "İlk gittiğimiz hastane, Ankara'daydı. 'Hemşerimiz bize yardımcı olacak' dediler. D.Y.B.E.A.H.'nde doktor M.A.'nın yanına Yörükoğlu ile birlikte gittik. Doktor, Yörükoğlu'na 'İl sağlıkta Yaşar başkanın tanıdığı var, sizin de tanıdığınız var zaten, ben de yardımcı olurum' dedi. Sefa ise 'Benim de orada köylüm var, görüştüm o da yardımcı olacağını söyledi, bir şekilde halledeceğiz' dedi. İl sağlığa gittiğimizde köylüsü olan kadın doktor 'Sefa işinizi hallettim, heyete gireceksiniz' dedi. Bana da 3-5 soru soracaklarını söyledi, heyete girdik ve heyet raporunu aldık."

Coşkun, 2015'te A.E.A. Hastanesi'ne yönlendirildi. Böbrek naklini gerçekleştiren Prof. Dr. M.K. tarafından kontrol edildi. Sonradan nakil için onay evrakını, Coşkun'un birinci derece yakınlarının değil, belediye işçilerinden H.K. ve C.K.'nın imzaladığı ortaya çıktı.