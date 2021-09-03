CHP'li İBB'den suya zam için "olağanüstü" toplantı kararı! Ekrem İmamoğlu kolları sıvadı
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, suya zam için kolları sıvadı ve belediye meclisini "olağanüstü" toplantıya davet etti. Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, toplantıya dair belgeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li İBB Yönetimi'nin İstanbul'da suya zam yapmak için belediye meclisini olağanüstü toplantıya çağırdığı açıkladı.
"SUYA ZAM İÇİN MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI"
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama Göksu,"CHP'li İBB yönetimi SADECE SUYA ZAM YAPMAK İÇİN meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. Nokta" ifadelerini kullandı.
Tevfik Göksu, 7 Eylül'de yapılacak olan toplantıyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu imzalı belgeyi de paylaşımına ekledi.
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