CHP'li İBB'den suya zam için "olağanüstü" toplantı kararı! Ekrem İmamoğlu kolları sıvadı

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li İBB Yönetimi'nin İstanbul'da suya zam yapmak için belediye meclisini olağanüstü toplantıya çağırdığı açıkladı.