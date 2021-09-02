Mobbing yapıp böbreğini aldılar! Mağdur konuştu: İnsanlık yapmak istedim canımızı yaktılar

Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu

"İŞİNİZDEN OLURSUNUZ" DEDİLER

Coşkun'un mesai arkadaşlarından T.A; "Ufuk karıncayı incitmeyen, ekmeğine sahip çıkan, insanlık için gerekirse bedenini ortaya koyacak kadar yürekli bir insandır. Ufuk, işten çıkarılma tehdidine boyun eğmedi ancak arkadaşlarının işten çıkarılacağı tehdidine boyun eğmek zorunda kaldı. Sonuçta hem böbreğinden oldu hem işinden oldu hem vaatlerin hiçbiri tutulmadı hem de Ufuk'un zarar görmesini istemediği tüm arkadaşları ya işten çıkarıldı ya da sürgün yedi. Ufuk ile yakın arkadaş olduğum öğrenilince benim için de kâbus günleri başladı. Ufuk için şahitlik yapacak olan tüm belediye çalışanları yönetime çağrıldı. "İşinizden olursunuz" dediler ve bizi tehdit ettiler. Maaşımızı düşürdüler. Temizlik İşleri'ne sürüldük. Mesailerimizi kestiler. Ufuk böbreğini vermesine rağmen, bizi işten çıkardılar." ifadelerini kullandı.