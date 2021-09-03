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Sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi! Hangi suçlar soruşturma kapsamında olacak?

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 03.09.2021
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Sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi! Hangi suçlar soruşturma kapsamında olacak?

Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna-Hersek dönüşü uçakta gazetecilere açıkladığı sosyal medya düzenlemesine ilişkin çalışmalarda sona gelindi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna-Hersek dönüşü uçakta gazetecilere açıkladığı sosyal medya düzenlemesine ilişkin çalışmalar hız kazandı.Suçların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinde yer alan ifade özgürlüğünün 2. fıkrası kapsamındaki kriterlere göre belirlenmesi düşünülüyor.

Buna göre güvenliği tehdit eden, kamu düzenini bozan, suçu ve suçluyu öven, başkalarının kişilik halklarına saldırıda bulunanlara ceza ve yaptırım gelecek. Teklifin yasalaşması ile birlikte adliyelerde bulunan Bilişim Suçları Bürosu daha aktif çalışacak.

Düzenleme ile Türk Ceza Kanunu'na sosyal medya suçları da eklenecek. Sosyal medya üzerinden yalan haber yayan ve yapanlara 5 yıla kadar, hakaret eden kişiye 2 yıla kadar hapis cezaları öngörülüyor.

Yine yalan haberi üreten ve yayanları denetleyecek bir mekanizmanın kurulması da planlanıyor. Buna göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde sosyal medya birimi kurulması değerlendiriliyor.

Sosyal medya düzenlemesinin detayları belli oldu! SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU!

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