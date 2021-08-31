Evlat nöbetindeki ailelerden Türkiye’ye çağrı: Gelin 3 Eylül'de bize destek verin
Diyarbakır’da HDP il binası önünde evlat nöbet tutan Ayşegül Biçer, 3 Eylül 2019 tarihinde oturma eylemine başladığını, çocuğunu PKK ile siyasi ayağı HDP'den söke söke aldığını dile getirdi. Biçer, "PKK bitene, Kandil'in ismi silinene kadar mücadele devam edecektir. Zafer anne ve babaların olacaktır " dedi.
Diyarbakır'da yaşamını sürdüren Mehmet Akar, iki sene önce 21 Ağustos tarihinde kayboldu. Evladının hain teröristler tarafından dağa kaçırıldığını belirten Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbetine başladı. Akar'ın oğlu Mehmet Akar, eylemin üçüncü günü ortaya çıktı. Bu durumun üzerine Hacire Akar eylemi sonlandırırken, oğlu da ev hapsine çarptırıldı. Akar'ın oğluna sarılması diğer ailelere de ümit kapısı ldu. Akar'ın da çağrısıyla 3 Eylül 2019 tarihinde çocukları kayıp aileler, Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbetini başlattı. 233 ailenin 729 gündür devam ettirdiği eylemde, Hacire Akar ile beraber çocuklarına kavuşan aile sayısı 32'ye çıktı.
EVLAT NÖBETİ TUTAN BABADAN TÜRKİYE'YE ÇAĞRI
6 sene önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için HDP il binası önünde nöbete başlayan Süleyman Aydın, 3 Eylül tarihinde eylemin 3'üncü yılına gireceklerini söyledi.
Aydın, "Türkiye burada nöbette olacak. Evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak herkese çağrımızdır. Gelin bize destek verin, bu HDP'nin iç yüzünü ortaya çıkaralım. Görüyorsunuz, HDP bizden kaçıyor. Kesinlikle bu eylemimizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Devletimiz büyük bir devlet. Çocuklarımız için büyük mücadele veriyor. 30'dan fazla evladımızı kurtardık. Darısı inşallah bizim başımıza olur. 3 Eylül'de Türkiye burada eylemde olacak" dedi.
"PKK BİTİNCEYE VE KANDİL'İN İSMİ SİLİNİNCEYE KADAR MÜCADELE DEVAM EDECEKTİR"
3 Eylül 2019'da oturma eylemine katılan Ayşegül Biçer, evladını PKK ve siyasi kolu HDP'den söke söke aldığını söyledi.
Biçer, "Çok şükür söke söke aldım ama mücadelem bitmedi. Tüm anne ve babalar evladına kavuşuncaya kadar mücadele devam edecek. PKK bitinceye ve Kandil'in ismi silininceye kadar mücadele devam edecektir. Çünkü bu anneler ve babalar haklı olanı istiyor. İstemeye de devam edecektir. Zafer anne ve babaların olacaktır" diye konuştu.
"GELİN 3 EYLÜL'DE BİZE DESTEK VERİN"
Diyarbakır'da geçen yıl 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemine devam eden Celil Bektaş ise 2019 yılının 5 Mayıs'ından bu yana HDP binası önünde olduğunu söyledi.
Bektaş, şunları dile getirdi:
"Bu kadar emek boşa gitmedi. Kazandık, çadır kazandı. Anne ve babalar kazandı. Demek ki isteyince oluyor. Allah'a çok şükür. Hepsi aynı evladımız, Mustafa benim oğlumun yanından geldi. 32 evladımız geldi. Evladı giden anne ve babalar evlatlarına kavuşacak. Diyarbakır halkına sesleniyorum; gelin 3 Eylül'de bize destek verin. Beraber güçlenelim ki evlatlarımızı kurtaralım."
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