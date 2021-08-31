Evlat nöbetindeki ailelerden Türkiye’ye çağrı: Gelin 3 Eylül’de bize destek verin





"PKK BİTİNCEYE VE KANDİL'İN İSMİ SİLİNİNCEYE KADAR MÜCADELE DEVAM EDECEKTİR"



3 Eylül 2019'da oturma eylemine katılan Ayşegül Biçer, evladını PKK ve siyasi kolu HDP'den söke söke aldığını söyledi.



Biçer, "Çok şükür söke söke aldım ama mücadelem bitmedi. Tüm anne ve babalar evladına kavuşuncaya kadar mücadele devam edecek. PKK bitinceye ve Kandil'in ismi silininceye kadar mücadele devam edecektir. Çünkü bu anneler ve babalar haklı olanı istiyor. İstemeye de devam edecektir. Zafer anne ve babaların olacaktır" diye konuştu.