CHP yine bildiğiniz gibi! Belediyelerden ortaklaşa heykel açılışı
Heykel yapmayı icraatten sayan CHP'li belediyeler, rekabet etmeyi bir kenara bırakarak bu kez ortaklaşa heykel açılışı düzenlediler. CHP'li Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ile İzmir Karşıyaka Belediyesi, birlikte düzenledikleri etkinlikte, topraktan yapılan heykelin açılışını gerçekleştirdi.
CHP'li belediyelerde heykel hizmeti, ardı arkası kesilmeden devam ediyor. Son olarak Eskişehir'in CHP'li Tepebaşı Belediyesi ile, İzmir Karşıyaka Belediyesi, 'Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu' adı altında bir etkinlik düzenledi.
ESKİŞEHİR'DEN İZMİR'E TOPRAK GETİRİLDİ, HEYKEL YAPILDI
Eskişehir'den Karşıyaka'ya getirilen toprak, Karşıyakalı sanatçı Mehmet Tüzüm Kızılcan tarafından işlendi ve heykel yapıldı.
Sanatçının ortaya koyduğu heykelin açılışı Hikmet Şimşek Kültür Merkezi'nde yapılarak vatandaşların beğenisine sunuldu.
Eser, Karşıyaka'da doğmuş, büyümüş bir sanatçının bellek tazeleme adına yaptığı bir uygulama olarak ifade edildi.
"BUGÜN ÖNEMLİ İŞLERDEN BİRİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"
Heykelin açılış töreninde konuşma yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Dr. Ahmet Ataç, Karşıyaka Belediyesi ile ortaklaşa yaptıkları bu etkinlikten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Karşıyaka'ya gelmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Cemil Başkanı'mız ile yaptığımız önemli işler devam edecek. Başkanların arasındaki bu sıcak ilişki ilçelere de sirayet eder. Bugün de bu önemli işlerden birini gerçekleştiriyoruz. 2001 yılında başladığımız 'Uluslararası Eskişehir Pişmiş Taş Sempozyumu' ilk başlarda iyi anlaşılamamıştı. Ama yıllar geçtikten sonra bugün dünyada değer verilen bir sanat haline geldi." dedi.
"ÜLKEMİZİN İHTİYACI OLDUĞUNA İNANDIĞIM BİR ÇALIŞMA İÇİN BURADAYIZ"
Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Bugün ülkemizin ihtiyacı olduğuna çok inandığım güzel çalışmaların sunumu için buradayız. Sanat ve kültür ne kadar gelişmiş düzeyde olursa veya ne kadar yaygın olursa bir toplumda o kadar medeni bir yaşam sürülecektir orada. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından birinin koptuğunu hepimiz biliyoruz. Bu anlamda yerel yönetimlerin sanat ve kültür çalışmalarının temel görevlerinden birisi olduğunu biliyoruz. Benim gözlemlediğim kadar bu işi birincilikle yapan ilk kent Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'dir. Onun için değerli başkanımızı ve Tepebaşı Belediyesi çalışanlarını kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Tunç Soyer'i temsilen açılış törenine katılan başkanvekili Nilay Kökkılınç katıldı.
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