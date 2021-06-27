CHP yine bildiğiniz gibi! Belediyelerden ortaklaşa heykel açılışı

"ÜLKEMİZİN İHTİYACI OLDUĞUNA İNANDIĞIM BİR ÇALIŞMA İÇİN BURADAYIZ"

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Bugün ülkemizin ihtiyacı olduğuna çok inandığım güzel çalışmaların sunumu için buradayız. Sanat ve kültür ne kadar gelişmiş düzeyde olursa veya ne kadar yaygın olursa bir toplumda o kadar medeni bir yaşam sürülecektir orada. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından birinin koptuğunu hepimiz biliyoruz. Bu anlamda yerel yönetimlerin sanat ve kültür çalışmalarının temel görevlerinden birisi olduğunu biliyoruz. Benim gözlemlediğim kadar bu işi birincilikle yapan ilk kent Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'dir. Onun için değerli başkanımızı ve Tepebaşı Belediyesi çalışanlarını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Tunç Soyer'i temsilen açılış törenine katılan başkanvekili Nilay Kökkılınç katıldı.