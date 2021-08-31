Son dakika: Komandolar 4 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki terör operasyonu hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere etkili şekilde karşılık vermeye devam ediyor. Dün bölgede 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getiren Komandolarımız, bugün de Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verdi.