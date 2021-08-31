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Son dakika: Komandolar 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.08.2021
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Son dakika: Komandolar 4 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi

Son dakika haberleri... Türk komandosu Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleriyle amansız mücadelesine devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki terör operasyonu hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere etkili şekilde karşılık vermeye devam ediyor. Dün bölgede 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getiren Komandolarımız, bugün de Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verdi.

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