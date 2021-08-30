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Başkan Erdoğan'dan şer odaklarına net mesaj: Hevesleri kursaklarında kalacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.08.2021 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021
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Başkan Erdoğan’dan şer odaklarına net mesaj: Hevesleri kursaklarında kalacak

Başkan Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ihanet çetesiyle irtibatı olan yaklaşık 21 bin TSK mensubunun orduyla ilişkisinin kesildiğini ifade etti. Şer odaklarına net mesaj Başkan Erdoğan "Türkiye'yi istikrarsız, güvenliksiz, kırılgan ve müdahaleye açık hale getirme gayretleri kuranların heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Milli Savunma Üniversitemizin öğrencileri, kıymetli misafirler sizleri selamlıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramınızı tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere zaferde katkısı olanları şükranla anıyorum.

FETÖ İLE MÜCADELEDE SON DURUM

Darbe girişiminin ardından kapsamlı bir reform gerçekleştirdik. TSK'nın ihtiyaç duyduğu personeli yetiştiren kurumları tekrar kurduk, kurumsal bütünlüğü sağladık. Artık çok daha güçlü ve donanımlı bir eğitim öğretim sistemine sahibiz. Çağın ihtiyaçlarına göre öğrenci yetiştiren bir kuruma sahibiz.İftihar etmemiz gereken başarı öyküsü çıktı. Bu yıl itibari ile tüm sınıflar üniversitede eğitimlerini tamamlıyor. Eğitim gören öğrenci sayısı 23 bin 433'ü bulmuştur. 15 Temmuz'daki kayıplarımızı temin etmiş durumdayız.15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ihanet çetesiyle irtibatı olan yaklaşık 21 bin TSK mensubunun orduyla ilişkisi kesildi.

"HEDEFLERİMİZE ULAŞINCAYA KADAR DURMAYACAĞIZ"

Bugün 1351'i Türk, 101'i misafir öğrencinin mezuniyetinin sevincini yaşıyoruz. Eğitim gören öğrenci sayısı 23 bin 433'ü bulmuştur. 15 Temmuz'daki kayıplarımızı temin etmiş durumdayız. Askeri eğitimin bitirildiğini söyleyenler umarım bu manzara karşısında mahçup olurlar.Hayata geçirilen her uygulama, her adım, her politika daha güçlü bir Türkiye için. Yaşadığımız her sıkıntının önünü ve arkasını iyi biliyoruz. Milletimiz bizim her zaman arkamızda oldu. Ülkemizi büyütmek güçlendirmek için daha çok çalışacağız. Askerimiz de eğitimiyle, teknolojisiyle, vizyonuyla da daha çok güçleneceğiz. Hedeflerimize ulaşıncaya kadar durmayacağız. Medeniyetimizin bize getirdiği sorumlulukları yerine getirmekten çekinmeyiz, hiç bir mücadeleden kaçmayız.

"ARKAMIZDA ÜMMETİN DUASI VAR"

Arkamızda koskoca bir ümmetin duası, yanımızda büyük bir milletin desteği, önümüzde kahraman ordunun gücü olduğu müddetçe hiçbir mücadeleden kaçmayacağız.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞER ODAKLARINA NET MESAJ

Türkiye'yi istikrarsız, güvenliksiz, kırılgan ve müdahaleye açık hale getirme gayretleri kuranların heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz.

Ordusu işgal edilmeyen, devşirilmeyen bir ülkenin topraklarının da işgal edilemeyeceği inancıyla askerimizle, eğitimiyle, teknolojisiyle daha da güçleneceğiz. Mezun olan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi sunuyorum, kalın sağlıcakla.


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