Başkan Erdoğan’dan şer odaklarına net mesaj: Hevesleri kursaklarında kalacak

"HEDEFLERİMİZE ULAŞINCAYA KADAR DURMAYACAĞIZ"

Bugün 1351'i Türk, 101'i misafir öğrencinin mezuniyetinin sevincini yaşıyoruz. Eğitim gören öğrenci sayısı 23 bin 433'ü bulmuştur. 15 Temmuz'daki kayıplarımızı temin etmiş durumdayız. Askeri eğitimin bitirildiğini söyleyenler umarım bu manzara karşısında mahçup olurlar.Hayata geçirilen her uygulama, her adım, her politika daha güçlü bir Türkiye için. Yaşadığımız her sıkıntının önünü ve arkasını iyi biliyoruz. Milletimiz bizim her zaman arkamızda oldu. Ülkemizi büyütmek güçlendirmek için daha çok çalışacağız. Askerimiz de eğitimiyle, teknolojisiyle, vizyonuyla da daha çok güçleneceğiz. Hedeflerimize ulaşıncaya kadar durmayacağız. Medeniyetimizin bize getirdiği sorumlulukları yerine getirmekten çekinmeyiz, hiç bir mücadeleden kaçmayız.

"ARKAMIZDA ÜMMETİN DUASI VAR"

Arkamızda koskoca bir ümmetin duası, yanımızda büyük bir milletin desteği, önümüzde kahraman ordunun gücü olduğu müddetçe hiçbir mücadeleden kaçmayacağız.