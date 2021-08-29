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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Bosna Hersek'te Kur'an-ı Kerim tilaveti

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Giriş Tarihi: 29.08.2021 Güncelleme Tarihi: 29.08.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Bosna Hersek’te Kur’an-ı Kerim tilaveti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek'te Saraybosna'nın kalbi olarak bilinen Başçarşı Meydanı'nda bulunan Gazi Hüsrevbey Camii'nin açılışına katıldı. Başkan Erdoğan açılışını yaptığı camide Kur'an-ı Kerim okudu. Erdoğan'ın Kur'an okuduğu anlar camide bulunan vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek ziyaretinde açılışını yaptığı tarihi Gazi Hüsrevbey Camii'nde Kur'an-ı Kerim okudu. Erdoğan Kur'an okuduğu o anlar cami cemaati tarafından kaydedildi.

SARAYBOSNA'NIN KALBİ

"Saraybosna'nın Kalbi" olarak nitelendirilen Başçarşı Meydanı'nda bulunan tarihi caminin açılış törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ile Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic katıldı.

Erdoğan, Kovaçi Şehitliği'nde Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaretinin ardından "Saraybosna'nın kalbi" olarak nitelendirilen Başçarşı Meydanı'na geldi. Erdoğan burada kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

BAŞÇARŞI CAMİSİ

Saraybosna'da 1527'de inşa edilen Başçarşı (Hoca Durak) Camisi, şehrin önemli sembollerinden birini teşkil ediyor. Cami girişinde, dört ayaklı üç sivri kemerin oturduğu üç kubbeli son cemaat yeri bulunurken, kuzeybatı köşesinde ise yaklaşık 35 metre uzunluğunda kireç taşından yapılmış minare yer alıyor.

Şehirde 1697'de yaşanan yangında büyük zarar gören caminin boya ve kalem işleri Mehmed Paşa Muhsinovic tarafından 1762'de yenilendi. Caminin girişinde bulunan kitabeye göre, camide 1866-1867'de onarım çalışmaları yapıldı.

Caminin kubbesi, minaresi, dış duvarları ve iç mekanının 1992-1995'teki Bosna Savaşı'nda zarar görmesi nedeniyle savaştan sonra ibadete açılabilmesi için tekrar tadilat gerçekleştirildi.

Caminin kapsamlı restorasyonu için Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Bosna Hersek İslam Birliği Saraybosna Vakıflar İdaresi arasında 2015'te protokol imzalandı. 2017 yılında başlayan restorasyon çalışmaları kapsamında, Başçarşı Camisi'nin duvarları ve kubbesi onarılırken, bahçe düzenlemesinin yanı sıra iç mekanında çeşitli onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Caminin 21 Mart 2020'de gerçekleştirilmesi planlanan açılışı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Kur’an-ı Kerim tilaveti BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN KUR'AN-I KERİM TİLAVETİ

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