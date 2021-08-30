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MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel tarihi video klip

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Giriş Tarihi: 30.08.2021 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021
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MSB’den 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel tarihi video klip

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel, tarihi görüntülerin yer aldığı bir video klip hazırladı. Bakanlık tarafından hazırlanan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Kurtuluş Savaşı sırasında çekilmiş orijinal görüntülere yer verildi.

"Türk'ün zaferi" sözleriyle başlayan klip, 1 dakika 36 saniye sürüyor ve tarihe ışık tutan görüntüler içeriyor.

Tamamıyla Kurtuluş Savaşı yıllarında çekilen orijinal görüntülerden oluşan video klip, zaferin hangi zorluklarla kazanıldığını da gözler önüne seriyor.

Klipte, savaşı yöneten Atatürk ve silah arkadaşlarının yanı sıra kürekle mevzi kazan askerlerden cepheye kağnılarla mühimmat taşıyan kadınlara, asker kıyafeti diken kadınlardan küçük tamirhanelerde silah üretimi yapan ustalara kadar önemli görüntülere yer veriliyor.

Savaştan kesitlerin de yer aldığı klip, "Bayraklaşan bir milletin, vatanlaşan destanı" sözleriyle tamamlanıyor.

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