Türkiye AB’nin aşı sertifikası sistemine dahil edildi

Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, 19 Ağustos'ta Türkiye, Ukrayna ve Kuzey Makedonya tarafından verilen Covid-19 aşı sertifikalarını tanıma kararı aldığını açıklamıştı.

Türkiye'de iki doz aşı olan kişiler, "Covid-19 Aşı Kartını" e-Nabız üzerinden veya Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından temin edebiliyor.