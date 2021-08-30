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Haberler Galeri 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yılı! Başkan Erdoğan Anıtkabir'deki törene katıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yılı! Başkan Erdoğan Anıtkabir'deki törene katıldı

Başkan Recep Tayyyip Erdoğan, beraberindeki heyet ile 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Erdoğan başkanlığındaki heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Başkan Erdoğan başkanlığındaki heyet Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, "Demokraside, adalette, hak ve özgürlüklerde hayata geçirdiğimiz reformlarla, cumhurla, cumhuriyetimiz arasındaki bağı tahkim ediyoruz. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti emin ellerdedir" diye yazdı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti.

Giriş Tarihi: 30.08.2021 12:17 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 13:30
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30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yılı! Başkan Erdoğan Anıtkabir’deki törene katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

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30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yılı! Başkan Erdoğan Anıtkabir’deki törene katıldı

Büyük Zafer'in 99'uncu yılı kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

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30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yılı! Başkan Erdoğan Anıtkabir’deki törene katıldı

Başkan Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

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30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yılı! Başkan Erdoğan Anıtkabir’deki törene katıldı

ATATÜRK'ÜN MOZOLESİNE ÇELENK BIRAKILDI
Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

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30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yılı! Başkan Erdoğan Anıtkabir’deki törene katıldı

Başkan Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.