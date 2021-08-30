Son dakika: Başkan Erdoğan Külliye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti! Arka planda bulunan resim dikkat çekti
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti. Öte yandan tebrikleri kabul esnasında arka planda bulunan resim dikkatlerden kaçmadı. Resmin geçtiğimiz yıllarda Dünya İnsani Zirvesi’nin bulunduğu alanda çizilen 'mülteci çocuk' temalı olduğu öğrenildi.
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla, Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana bina girişinde gerçekleştirilen törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yüksek yargı organı başkanları, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tebriklerini Erdoğan'a iletti.
Törene yabancı misyon şefleri ve büyükelçiler, askeri personel de katıldı.
Tebrikleri kabul esnasında arka planda bulunan resim ise dikkat çekti. Resmin geçtiğimiz yıllarda Dünya İnsani Zirvesi'nin bulunduğu alanda çizilen 'mülteci çocuk' temalı olduğu öğrenildi.
DEVLET ERKANINDAN ANITKABİR'E ZİYARET
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.
Büyük Zafer'in 99'uncu yılı kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.
Başkan Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.
Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deftere şunları yazdı: "Aziz Atatürk; bağımsızlığımıza giden yolun altın halkalarından Büyük Zaferin 99'uncu yıl dönümünde bir kez daha huzurunuzdayız. Bu tarihi günde zatıalinizi ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Türkiye'yi bizlere çizdiğiniz hedefler doğrultusunda parlak bir geleceğe taşıyoruz. Savunma sanayiinde attığımız adımlarla milletimizin göz bebeği olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığını her alanda daha da artırıyoruz. Demokraside, adalette, hak ve özgürlüklerde hayata geçirdiğimiz reformlarla, cumhurla, cumhuriyetimiz arasındaki bağı tahkim ediyoruz. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti emin ellerdedir. Ruhun şad olsun."
Anıtkabir, devlet töreninin ardından halkın ziyaretine açıldı.
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