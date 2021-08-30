30 Ağustos neden önemli? Büyük zafer nasıl kazanıldı? 99 yıl önce neler yaşandı?

Cumhuriyet Tarihçisi Prof. Dr. Cezmi Eraslan'ın açıklamaları:

Büyük taarruzdan bahsetmeden önce 1921 yılındaki gelişmelerine bakmak da çok önemli. Bundan önce yapılan muharebelere bakmak lazım. Sakarya Meydan Muharebesi dönüm noktasıdır. Burada 1699'dan beri yapılan geri çekilmenin bittiği noktadır. Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Meclis etrafında toplandıkları bir savaştır.

O tarihe kadar İstanbul işgal altında ve Anadolu'da hareketi ister istemez bir işgal olarak isyan olarak değerlendiriyorlar. Ortalığın ve kafaların karışık olduğu bir noktadayız. Özgüvenimizin geldiği bir andır. Sakarya ile Büyük Taarruz arasında bir sene var. Meclis'te bile o dönem taarruz isteyenler oldu.