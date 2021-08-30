Türk tarihinin dönüm noktası 30 Ağustos! Büyük Taarruz nasıl kazandı?

Doç. Dr. Meşkure Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bu zaferi anlamak için 30 Ağustos 1922'den geriye doğru gitmek gerekir. 1. Dünya Savaşı askeri olarak bizim için 30 Ağustos'ta bitti. 1. Dünya Savaşı'nın sonunda Anadolu'yu işgal eden emperyalist güçler Paris'te de işgal planları yaptılar.

Bugün vekaletler savaşı dediğimiz şeyler o dönem Anadolu'da yaşandı. Yunanistan emperyalistlerinde adına Batı cephesinde Türk askeri ile savaştı. Milli Mücadele askeri, siyasi ve diplomasi olarak 3 safhaya ayrılır. O dönem Anadolu'da düşmana karşı Kuvayi Milliye ruhu oluşmuştur.