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Türk tarihinin dönüm noktası 30 Ağustos! Büyük Taarruz nasıl kazandı?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 30.08.2021 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021
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Türk tarihinin dönüm noktası 30 Ağustos! Büyük Taarruz nasıl kazandı?

Türkiye bundan 99 yıl önce tarihi değiştiren bir destana imza attı. Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusu arkasında Fransa, İtalya ve İngiltere gibi güçleri alan Yunanistan’a karşı büyük bir mücadele örneği gösterdi ve 30 Ağustos 1922’de tüm dünyaya zaferini ilan etti. 30 Ağustos neden önemli? Büyük zafer nasıl kazanıldı? 99 yıl önce neler yaşandı? Büyük Taarruz nasıl kazanıldı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meşkure Yılmaz değerlendirdi.

Doç. Dr. Meşkure Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bu zaferi anlamak için 30 Ağustos 1922'den geriye doğru gitmek gerekir. 1. Dünya Savaşı askeri olarak bizim için 30 Ağustos'ta bitti. 1. Dünya Savaşı'nın sonunda Anadolu'yu işgal eden emperyalist güçler Paris'te de işgal planları yaptılar.

Bugün vekaletler savaşı dediğimiz şeyler o dönem Anadolu'da yaşandı. Yunanistan emperyalistlerinde adına Batı cephesinde Türk askeri ile savaştı. Milli Mücadele askeri, siyasi ve diplomasi olarak 3 safhaya ayrılır. O dönem Anadolu'da düşmana karşı Kuvayi Milliye ruhu oluşmuştur.

Askeri olarak 3 cephede savaşılmıştır. 3 ayrı düşmana karşı savaşılmıştır. Doğu'da Ermeniler, Güney'de Fransızlar ve Batı'da Yunanistan'a karşı zafer elde edilmiştir. Askeri savaşların siyasi başarıları getirmesi beklenir.

30 Ağustos Zafer Bayramı Türk milletinin zaferidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk hiçbir zaman 'Ben yaptım demedi, ordum yaptı ve millettim yaptı' demiştir. Türkiye emperyalist güçlere 'Hayır' demiştir. Bunu Mete'nin ordusu olan Türk milletine borçludur. Ordu millet olan Türk milletine borçludur.

Ordusu ile birlik olamamış ulus olmayı başaramamış ülkeler hala emperyalist güçlerin pençesinde çırpınmaktadır. Türkiye zaferi ile cumhuriyete giden yolu kurmuştur. 1926 yılında bu bayram Teyyare Bayramı olarak da kutlanmıştır. Türkiye'ye gelen İran şahına bile hediye edilmiştir.

Ancak 1950'lerden sonra bu geriye bırakıldı bu çok üzücü bir durumdur. Ümit ediyorum bugün geldiğimiz savunma sanayi ile de alınan mesafe ile yenide Teyyare Bayramı olarak da kutlanır."

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Türk tarihinin dönüm noktası 30 Ağustos! TÜRK TARİHİNİN DÖNÜM NOKTASI 30 AĞUSTOS!
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