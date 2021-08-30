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THY'den 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel klip

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Giriş Tarihi: 30.08.2021 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021
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THY’den 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel klip

Türk Hava Yolları, 99. yılı dönümü kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel paylaşımda bulundu. THY tarafından yapılan paylaşımda "Büyük zaferin 99. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türk Hava Yolları (THY), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümüne özel paylaşımda bulundu.

THY'nin resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan videolu paylaşımda, "Ay-yıldızlı bayrağımızı göklerde gururla taşıyor, büyük zaferin 99. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." denildi.

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