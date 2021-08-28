Selçuk Bayraktar'dan AKINCI TİHA müjdesi! Geri sayım başladı
Dünyanın hayranlıkla takip ettiği Türk SİHA'larının mucidi Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından AKINCI TİHA müjdesi verdi. Bayraktar yaptığı paylaşımda "2 gün kaldı göreve başlamana..." ifadelerine yer verdi.
Baykar Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
2 GÜN KALDI...
Bayraktar paylaşımında, "Yerleri yırtan sel olup taşmalı! Dağ demeyip, taş demeyip aşmalı! Sendeki coşkunluğa el şaşmalı! Haydi git AKINCI, uğurlar ola! 2 GÜN kaldı göreve başlamana…" ifadelerini kullandı.
AKINCI TİHA ÖZELLİKLERİ
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen çift motorlu Akıncı TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) Baykar mühendisleri tarafından tasarlandı. 2018 yılında motor çalıştırarak deneme uçuşlarına başlayan Taarruz İHA'sı tüm testleri de başarıyla geçti.
F-16'nın taşıyabildiği mühimmatları taşıyabilen ve havada radar yapabilen Taaruz İHA'sı Akıncı'yı, dünyada sadece 4 ülke üretebiliyor. Söz konusu aracın bütün elektroniği, yazılımı, mekaniğini ve aerodinamiği de tamamen yerli imkanlarla geliştiriliyor.
40 BİN FEET YÜKSEKLİKTE BİR GÜN BOYUNCA KALABİLİYOR
Türkiye'yi adeta bir üst lige taşıyacak Akıncı İHA teknik özellikleri ile de göz dolduruyor. 5,5 tonluk dev insansız hava aracı 40 bin feet yüksekliğe çıkabilirken, bu irtifada ise tam bir gün boyunca kalabiliyor.
Kanat açıklığı 20 metre olan İHA, milli radar, görüş hattı ve uydu sistemleri ile de donatılmış durumda. Akıncı TİHA 900 kiloya kadar faydalı yük taşıma kapasitesine de sahip bulunuyor.
Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak Akıncı, ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde, daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olacak, kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunacak.
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