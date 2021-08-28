28 Ağustos 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bodrum’da FETÖ’cüler tekne ile kaçarken yakalandı

Son dakika: Bodrum’da FETÖ’cüler tekne ile kaçarken yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.08.2021 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021
ABONE OL
Son dakika: Bodrum’da FETÖ’cüler tekne ile kaçarken yakalandı

Son dakika haberine göre Muğla’nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (GETÖ/PDY) suçundan ordudan ihraç 6 eski askeri personel tekne ile kaçış hazırlığında iken yakalandı.

Edinilen Bilgiye göre, Bodrum KOM Grup Amirliği'nin yaptığı çalışmalar kapsamında Sahil Güvenlik unsurları tarafından Karaada açıklarında içerisinde şüphelilerin bulunduğu tekneye operasyon düzenlendi. Tekne içerisinde FETÖ/PDY suçundan işlem yapılmış açıkta ve ihraç olan 6 eski askeri personel gözaltına alındı.

Operasyonda, O.Ş (Yüzbaşı), E.U (Teğmen), H.A (Teğmen), N.I (Astsubay), G.A (Astsubay) ve G.A (Astsubay) isimli şüpheliler FETÖ/PDY suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alındılar. Bodrum KOM Grup Amirliğince gerekli işlemlerin ardından mevcutlu olarak adli makamlara intikal ettirilecekler.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA