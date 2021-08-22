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İETT'nin arızalı otobüsleri yine yolda bıraktı! Arızayı vatandaş tamir etti

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 22.08.2021
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İETT’nin arızalı otobüsleri yine yolda bıraktı! Arızayı vatandaş tamir etti

İstanbul'dan belediyeye ait toplu taşıma araçlarının arıza yapması ve yolcuların çektiği çile görüntüleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Küçükçekmece'de insanlar bir an önce varacakları yere yetişmek için otobüsteki arızayı kendileri gidermeye çalıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde vatandaşların otobüs çilesi bitmiyor. Bugün ortaya çıkan görüntüde vatandaşların kapısı arızalanan bir İETT otobüsünü tamir etmeye çalıştığı görüldü.



CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinde vatandaşların otobüs çilesi bitmiyor. Bugün ortaya çıkan görüntülerde Küçükçekmece'de kapısı arızalanan bir İETT otobüsünün durduğu ve vatandaşların bozulan kapıyı tamir etmeye çalıştıkları görüldü.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde ise Sefaköy'de vatandaşların arızalanan İETT otobüsünü ittiği görüntüler de gündeme gelmişti.

İETT'nin araçlarda bakım yapmaması sonucu otobüslerin arızalanması ya da alev almasına vatandaş tepki gösterdi.

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