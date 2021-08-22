Son dakika: 357 Türk Türkiye’ye getirildi! Afganistan’dan tahliye devam ediyor

Yolculardan Afganistanlı Hümayün Hayri de Türk vatandaşı olduğunu ve Kabil'deki gelişmelerin ardından ülkeden çıkmak istediğini belirterek, "Binlerce kişi kaosun ardından kapılarda birikerek Taliban korkusuyla havalimanına koştu. Kimse geçit vermiyordu halka. Herkes ABD'ye gitmeye çalışıyordu. Türkiye Büyükelçiliği koordinatörleri bizleri ayrı yönlerden organize ederek buraya getirdiler. Herkes panik ve korku içinde. Belki ilerde Afganistan'a düzgün bir hükümet gelirse durumlar değişebilir. Böyle devam ederse durum çok vahim." şeklinde konuştu.