16 Ağustos 2021, Pazartesi
ANA SAYFA
Bakımsızlıktan araçları yolda kalan İETT şoförlerine CHP'li İBB'den tehdit: İşten atarız
İstanbul Sefaköy'de bilinmeyen bir nedenle arızalanan İETT otobüsünü vatandaşların itmesi tepkilere yol açmıştı. CHP'li İBB'nin skandal sonrası bakımsızlık yüzünden otobüsleri arızalanan şoförleri işten atmakla tehdit ettiği ortaya çıktı. Küçükçekmece'de de İETT aracında korkutan bir olay yaşandı. Motorunda yangın meydana gelen İETT aracı alev alev yandı.
Giriş Tarihi: 16.08.2021 16:29 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 16:32
- 1
- 18
- 2
- 18
- 3
- 18
- 4
- 18
- 5
- 18