Bakımsızlıktan araçları yolda kalan İETT şoförlerine CHP’li İBB’den tehdit: İşten atarız

İETT otobüsü bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı. Yolda kalan otobüs için vatandaşlar harekete geçti. Vatandaşlar akan trafikte otobüsü itti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

VATANDAŞLARDAN İBB'YE TEPKİ

Yaşanan olay, yoldan geçen bir sürücü tarafından kameraya kaydedildi. Görüntülerde vatandaşların "Zavallı İBB... İBB taşımıyor, halk taşıyor İBB'yi" diyerek tepki gösterdiği duyuldu.