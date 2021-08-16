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Haberler Galeri Bakımsızlıktan araçları yolda kalan İETT şoförlerine CHP'li İBB'den tehdit: İşten atarız

Bakımsızlıktan araçları yolda kalan İETT şoförlerine CHP'li İBB'den tehdit: İşten atarız

İstanbul Sefaköy'de bilinmeyen bir nedenle arızalanan İETT otobüsünü vatandaşların itmesi tepkilere yol açmıştı. CHP'li İBB'nin skandal sonrası bakımsızlık yüzünden otobüsleri arızalanan şoförleri işten atmakla tehdit ettiği ortaya çıktı. Küçükçekmece'de de İETT aracında korkutan bir olay yaşandı. Motorunda yangın meydana gelen İETT aracı alev alev yandı.

Giriş Tarihi: 16.08.2021 16:29 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 16:32
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Bakımsızlıktan araçları yolda kalan İETT şoförlerine CHP’li İBB’den tehdit: İşten atarız

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER
İstanbullunun çilesi bitmiyor. Sefaköy'de arıza yapan İETT otobüsünü vatandaşlar itti. Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Sefaköy'de meydana geldi.

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Bakımsızlıktan araçları yolda kalan İETT şoförlerine CHP’li İBB’den tehdit: İşten atarız

İETT otobüsü bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı. Yolda kalan otobüs için vatandaşlar harekete geçti. Vatandaşlar akan trafikte otobüsü itti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

VATANDAŞLARDAN İBB'YE TEPKİ
Yaşanan olay, yoldan geçen bir sürücü tarafından kameraya kaydedildi. Görüntülerde vatandaşların "Zavallı İBB... İBB taşımıyor, halk taşıyor İBB'yi" diyerek tepki gösterdiği duyuldu.

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Bakımsızlıktan araçları yolda kalan İETT şoförlerine CHP’li İBB’den tehdit: İşten atarız

İLK KEZ OLMUYOR
Geçtiğimiz ay İstanbul Sarıyer'de İETT otobüsü arıza yapmıştı. Otobüsün yolcular tarafından itilerek rampadan çıkarıldığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilmişti.

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Bakımsızlıktan araçları yolda kalan İETT şoförlerine CHP’li İBB’den tehdit: İşten atarız

SOFÖRLERİ TEHDİT ETTİLER
CHP'li İBB'nin skandal sonrası bakımsızlık yüzünden otobüsleri arızalanan şoförleri de işten atmakla tehdit ettiği ortaya çıktı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu imzasıyla arızalanan otobüslerin vatandaşlar tarafından itilmesi yasaklandı.

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Bakımsızlıktan araçları yolda kalan İETT şoförlerine CHP’li İBB’den tehdit: İşten atarız

Şoförlere gönderilen yazıya göre otobüsün vatandaş tarafından itilmesine müsaade eden şoförün işine son verileceği açıklandı.