Son dakika: İETT otobüsü Sarıyer'de arızalandı! Yolcular böyle itti

Olay dün öğle saatlerinde Maden Mahallesi, Eski Zekeriyaköy Caddesi üzerinde meydana geldi. İçindeki yolcularla birlikte Zekeriyaköy'e doğru seyir halindeki İETT otobüsü rampaya gelince aniden arıza yaptı.

Motoru çalışmaya devam ettiği halde rampadan çıkamayan otobüs için yolcular harekete geçti.

Otobüsten inen yolcular hep birlikte İETT otobüsünü iterek rampadan çıkardı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.