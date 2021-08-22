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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan Öcalan skandalı! Teröristbaşı Öcalan için özgürlük istedi

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 22.08.2021 Güncelleme Tarihi: 22.08.2021
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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’dan Öcalan skandalı! Teröristbaşı Öcalan için özgürlük istedi

Terör örgütü PKK'nın siyasi sözcülüğü yapan HDP, bebek katili Öcalan için özgürlük istedi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar skandal çağrısında , "İmralı'daki tecrit mutlaka sona ermelidir" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar teröristbaşı Öcalan hakkında skandal açıklamalarda bulundu. Şırnak'ta konuşan Sancar bir kez daha terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yaptı.

Sancar, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a 'özgürlük' istedi.

"TECRİDE KARŞI İTTİFAK KURACAĞIZ"

Cumhur ittifakını hedef alaran kendi ittifakına seslenen Sancar, "Bu otoriter bloka karşı özgürlük ittifakını kuracağız" şeklinde konuştu.

Kürt vatandaşlar üzerinde siyasetine devam eden Sancar açıklamasında "Uygulanan bu tecride karşı ittifak kuracağız" ifadelerine yer verdi..

Geçtiğimiz aylarda ittifakı resmen kabul eden Sancar, 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini işaret etmişti. İttifak ortaklarına seslenen Sancar, "İttifakı kim bozarsa büyük vebalin altında kalacaktır" demişti.

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