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Afganistan'dan kurtarılan İrem hemşire konuştu: Çok korktum ama devletim beni yalnız bırakmadı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.08.2021 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021
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Afganistan’dan kurtarılan İrem hemşire konuştu: Çok korktum ama devletim beni yalnız bırakmadı

Çalışmak için gittiği Afganistan'da mahsur kalan ve ailesine ulaşarak yardım isteyen 21 yaşındaki hemşire İrem Kahraman, bölgedeki Türk Askeri tarafından kurtarılarak Türkiye'ye getirilmişti. Kırıkkale'de özel bir hastanede iş başı yapan genç kız ilk iş gününde yaşadıklarını anlattı. İrem hemşire, "Sanki arkamdan geliyorlar beni takip ediyorlar gibi geliyor. Kafamı çevirince karşımda Taliban'ı görecekmişim gibi. Çok korktum hem de çok ama devletim benin yalnız bırakmadı. Onların elinden kurtuldum. Şimdi her şeyi unutmak istiyorum. Biz 3 kişi ekip olarak dönebildik ama 5 arkadaşımız hala orada" dedi. Anne ve babası ise "Allah devletimize zeval vermesin. Çok mutluyuz, İrem'i oradan çıkardılar ve getirdiler" diye konuştu.

3 ay önce çalışmak için hemşire olarak gittiği Afganistan'da mahsur kalan Bursalı 20 yaşındaki İrem Kahraman, Taliban'ın işgalinden sonra yaşadığı bölgede mahsur kaldı.

Genç kız ailesiyle telefonda görüşüp kendisine yardım etmelerini istemişti.

Ailenin yardım talebi sonrası İrem Hemşire, bölgedeki Türk askeri tarafından kurtarılınca hem kendisi hem de ailesi büyük sevinç yaşadı.

Uçakla Türkiye'ye gelen İrem Kahraman, ardından otobüsle memleketi Bursa'ya baba ocağına geldi. Ailesiyle hasret gideren İrem hemşire ertesi gün Kırıkkale'deki bir özel hastanede iş başı yaptı.

Yaşadığı kabus dolu günleri geride bırakıp ailesi ile kavuşmanın mutluğunu yaşayan İrem hemşire, SABAH'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kabil Havalimanına çok zor ulaştık. ABD araçlarının arasına girerek güney kapısına kadar gidebildik. Güney kapısının önünde ABD askerleri ve Taliban güvenli bölgeyi koruyordu. Oraya ulaşana kadar bütün eşyalarımızı attık. Kendimizi İngiliz askerine ulaştırmaya çalıştık.


Biz 'Türk'üz diye bağırdıkça, Taliban bizi kırbaçla geri püskürttü. İnanın oraya ulaşana kadar zor anlar yaşadık. Güvenli bölgeye geçtiğimiz noktadan itibaren Azerbaycan ve Türk askerleri bizleri gelip aldılar. Oradaki büyükelçiliğimiz de bizi misafir ettiler.


Bütün herkes bizim buraya gelmemiz için yardımcı oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Şu an çok yorgunum. Kabil Havalimanı'ndan güvenli bölgeye geçerken çok sıkıntı yaşadık. 15 Ağustos gecesi de biz havalimanına gittik.


Türk uçağına yetişemedik. Kabile kendi imkanlarımızla geçtik. Her yer çok karışıktı. Kabil'den Pakistan'a geçtik. İslamabat'ta bizi Pakistan büyükelçiliği karşıladı. Türk askeriyle birlikte de Türkiye'ye döndüğümüz için çok mutluyuz.


Krizin ilk anından beri Büyükelçiliğimiz, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, bizimle ilgilendi. Hiç yalnız bırakmadılar. Şu an kendimi çok güvende hissediyorum.



Biz 3 kişi dönebildik ama 5 arkadaşımız hala orada. Havalimanına geldiler ama bize yetişemediler, bizim olduğumuz bölgeye giriş yapamadılar"

Anne Fatma ve baba Mahmut Kahraman ise "Allah devletimize zeval vermesin. Çok mutluyuz, İrem'i oradan çıkardılar ve getirdiler" diye konuştu.

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