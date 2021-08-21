Bengisu Nurdan Günaydın sel felaketinde yaşadıklarını anlattı: Birbirimize sarılıp şehadet getirdik



1.5 GÜN SONRA KURTARILDILAR

Sabah'ın haberine göre Bengisu Nurdan Günaydın, "Çayımız taşardı ama bizi hiç üzmezdi" dedi ve şöyle devam etti: "Ülkemizdeki yangınlardan dolayı 'Yağmur yağsın' diye dua etmiştim. Selin olduğu gün de bizim için sıradandı. Çayın taşmasına yarım metre civarı varken meraklı vatandaşlar görüntü çekiyorlardı. Yaklaşık 5 dakika sonra dedemle konuşurken camı açtığımda suyun taştığını, köprülerin yıkıldığını ve ağaçların yerinden kalktığını gördüm. Yukarıdan aşağıya doğru moloz yığınları ve ağaç kütükleri gelmeye başladı. Bunlar köprüyü tıkayınca sular ilçeye doğru yönelmeye başladı."