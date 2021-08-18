Afganistan’dan 22 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Türkiye'den Afganistan'a, Afganistan'dan Türkiye'ye yapılması planlanan tarifeli seferlerin tamamı dün iptal edildi. Afganistan'da yaşananlardan dolayı 324 yolcunun tahliyesini gerçekleştirildi, dün de yurda dönmek isteyen 42 kişi, uçakla Kabil'den Türkiye'ye getirildi.

YOLCULARA 14 GÜN KARANTİNA

Kabil'de bulunan Türk vatandaşları ve ikamet izni olan yabancı uyruklu vatandaşları koronavirüs önlemleri kapsamında 14 gün ev karantinasına alınacak. Diğer yolcular iste İstanbul'da belirlenen 11 otelde karantinada tutulacak.

Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilmesiyle birlikte dün Taliban güçleri Kabil'e giriş yapmıştı. Bu nedenle birçok yabancı ülke Afganistan'da bulunan vatandaşlarını tahliye etmek için girişimlere başladı. Bu kapsamda Türkiye Dışişleri Bakanlığı da konsolosluk aracığıyla ülkeden ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarına çağrıda bulunmuştu.