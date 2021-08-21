57 bin personelle yasa dışı bahis operasyonu





6 BİN 913 ŞAHIS HAKKINDA İDARİ İŞLEM UYGULANDI

Kumar/oyun makineleri uygulamasında 31 bin 752 iş yeri ve 992 dernekte, 47 şahıs gözaltına alındı, 360 aranan şahıs yakalandı, 119 şahıs hakkında adli işlem, 6 bin 913 şahıs hakkında idari işlem uygulandı. 107 umuma açık iş yeri ve derneğe idari işlem yapıldı. Yapılan uygulamalarda Covid-19 salgını ile ilgili olarak, çıkarılan genelgeler ile 'maske takmamak ve sosyal mesafe yasağına uymamak' tedbirlerine uymayan 91 şahsa idari para cezası uygulanırken 26 şahsa adli işlem yapıldı.